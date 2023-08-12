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Украинские военные сбросили на Ясиноватую боеприпас с беспилотника

Украинские военные сбросили на Ясиноватую боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 12.08.2023

Украинские военные сбросили на Ясиноватую боеприпас с беспилотника

Украинские войска в субботу сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в телеграм-канале представительство Донецкой... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T18:20

2023-08-12T18:20

2023-08-12T18:20

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.49 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ясиноватая: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины