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Украинские военные сбросили на Ясиноватую боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/boepripas-1889733088.html
Украинские военные сбросили на Ясиноватую боеприпас с беспилотника
Украинские военные сбросили на Ясиноватую боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 12.08.2023
Украинские военные сбросили на Ясиноватую боеприпас с беспилотника
Украинские войска в субботу сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в телеграм-канале представительство Донецкой... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:20
2023-08-12T18:20
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.49 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ясиноватая: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские военные сбросили на Ясиноватую боеприпас с беспилотника

Представительство ДНР: украинские войска сбросили на Ясиноватую боеприпас с БПЛА

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу сбросили один боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.49 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ясиноватая: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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