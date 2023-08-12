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ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/ataki-1889680042.html
ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области
Четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T11:00
2023-08-12T11:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в пятницу, 11 августа. Обстрелу подверглись четыре приграничных муниципалитета, общее количество выпущенных снарядов составило 7, из них 2 это сброшенные взрывные устройства с БПЛА. Этот показатель является самым низким числом обстрелов в августе, учитывая, что в среднем число обстрелов составляет около 90 снарядов в сутки. "На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий. В Белгородском районе в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА одну гранату", - написал Гладков. Он добавил, что в Краснояружском районе, на окраине села Демидовка, было зарегистрировано сбрасывание одного неустановленного взрывного устройства с помощью беспилотника. В Шебекинском округе в непосредственной близости от поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник противника. По хутору Панков было выпущено три минометных снаряда, а по селу Терезовка - два артиллерийских снаряда. По информации, предоставленной губернатором, за пятницу не было зарегистрировано ни одного пострадавшего или случая разрушений в результате обстрелов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали дронами четыре района Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в пятницу, 11 августа. Обстрелу подверглись четыре приграничных муниципалитета, общее количество выпущенных снарядов составило 7, из них 2 это сброшенные взрывные устройства с БПЛА. Этот показатель является самым низким числом обстрелов в августе, учитывая, что в среднем число обстрелов составляет около 90 снарядов в сутки.
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"На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий. В Белгородском районе в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА одну гранату", - написал Гладков.
Он добавил, что в Краснояружском районе, на окраине села Демидовка, было зарегистрировано сбрасывание одного неустановленного взрывного устройства с помощью беспилотника. В Шебекинском округе в непосредственной близости от поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник противника. По хутору Панков было выпущено три минометных снаряда, а по селу Терезовка - два артиллерийских снаряда.
По информации, предоставленной губернатором, за пятницу не было зарегистрировано ни одного пострадавшего или случая разрушений в результате обстрелов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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