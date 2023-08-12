https://ria.ru/20230812/ataka-1889735530.html

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.08.2023

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, никто не пострадал, заявили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T18:43

2023-08-12T18:43

2023-08-12T19:08

вооруженные силы украины

россия

украина

белгородская область

безопасность

вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, никто не пострадал, заявили в Министерстве обороны России."Около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом. Средствами ПВО аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, пострадавших и разрушений нет.Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский дрон на подлете к Шебекинскому городскому округу.Граничащие с Украиной районы этого региона, а именно Шебекинский и Грайворонский округа, практически ежедневно подвергаются обстрелам и атакам с помощью БПЛА. В области действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

россия

украина

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вооруженные силы украины, россия, украина, белгородская область, безопасность, вячеслав гладков