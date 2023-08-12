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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.08.2023
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18:43 12.08.2023 (обновлено: 19:08 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/ataka-1889735530.html
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.08.2023
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, никто не пострадал, заявили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:43
2023-08-12T19:08
вооруженные силы украины
россия
украина
белгородская область
безопасность
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, никто не пострадал, заявили в Министерстве обороны России.&quot;Около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом. Средствами ПВО аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области&quot;, — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, пострадавших и разрушений нет.Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский дрон на подлете к Шебекинскому городскому округу.Граничащие с Украиной районы этого региона, а именно Шебекинский и Грайворонский округа, практически ежедневно подвергаются обстрелам и атакам с помощью БПЛА. В области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
россия
украина
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вооруженные силы украины, россия, украина, белгородская область, безопасность, вячеслав гладков
Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Белгородская область, Безопасность, Вячеслав Гладков
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: ПВО уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, никто не пострадал, заявили в Министерстве обороны России.
«

"Около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом. Средствами ПВО аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский дрон на подлете к Шебекинскому городскому округу.
Граничащие с Украиной районы этого региона, а именно Шебекинский и Грайворонский округа, практически ежедневно подвергаются обстрелам и атакам с помощью БПЛА. В области действует высокий уровень террористической опасности.
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2 июня, 08:00
 
Вооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаБелгородская областьБезопасностьВячеслав Гладков
 
 
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