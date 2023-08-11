https://ria.ru/20230811/zvuk-1889496994.html

В Тульской области назвали причину громкого звука в небе

В Тульской области назвали причину громкого звука в небе - РИА Новости, 11.08.2023

В Тульской области назвали причину громкого звука в небе

Громкий звук, который услышали в пятницу утром жители Тульской области, связан с преодолением самолетом звукового барьера, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:35

2023-08-11T11:35

2023-08-11T11:35

происшествия

тульская область

ефремовский район

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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Громкий звук, который услышали в пятницу утром жители Тульской области, связан с преодолением самолетом звукового барьера, сообщил в Telegram-канале глава Ефремовского района Сергей Балтабаев. "Уважаемые жители, сохраняйте спокойствие! Сегодня в 10.05 жители Ефремовского округа услышали сильный хлопок в небе… В результате уточнения информации было установлено, что источником данного хлопка стал самолет, преодолевающий звуковой барьер", - написал он. Балтабаев подчеркнул, что все экстренные службы города были оповещены и никаких жалоб от жителей не поступало.

https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885588802.html

тульская область

ефремовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, тульская область, ефремовский район