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В Тульской области назвали причину громкого звука в небе
В Тульской области назвали причину громкого звука в небе - РИА Новости, 11.08.2023
В Тульской области назвали причину громкого звука в небе
Громкий звук, который услышали в пятницу утром жители Тульской области, связан с преодолением самолетом звукового барьера, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:35
2023-08-11T11:35
2023-08-11T11:35
происшествия
тульская область
ефремовский район
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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Громкий звук, который услышали в пятницу утром жители Тульской области, связан с преодолением самолетом звукового барьера, сообщил в Telegram-канале глава Ефремовского района Сергей Балтабаев. "Уважаемые жители, сохраняйте спокойствие! Сегодня в 10.05 жители Ефремовского округа услышали сильный хлопок в небе… В результате уточнения информации было установлено, что источником данного хлопка стал самолет, преодолевающий звуковой барьер", - написал он. Балтабаев подчеркнул, что все экстренные службы города были оповещены и никаких жалоб от жителей не поступало.
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тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, ефремовский район
Происшествия, Тульская область, Ефремовский район
В Тульской области назвали причину громкого звука в небе
Власти Ефремова: хлопок в небе был из-за преодоления самолетом звукового барьера