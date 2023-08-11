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Губернатор Приамурья призвал строить жилье в селах - РИА Новости, 11.08.2023
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Амурская область
Амурская область
 
09:18 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/zhile-1889426958.html
Губернатор Приамурья призвал строить жилье в селах
Губернатор Приамурья призвал строить жилье в селах - РИА Новости, 11.08.2023
Губернатор Приамурья призвал строить жилье в селах
Губернатор Приамурья Василий Орлов призвал сельхозтоваропроизводителей Михайловского района строить жилье в селах, чтобы привлечь туда специалистов, сообщает... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:18
2023-08-11T09:18
амурская область
михайловский район
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов призвал сельхозтоваропроизводителей Михайловского района строить жилье в селах, чтобы привлечь туда специалистов, сообщает правительство региона. Вопросы жилья, восстановление дорог и развитие новых сфер сельского хозяйства глава региона обсудил на встрече с жителями Михайловского района в рамках рабочей поездки на территорию. Губернатор отметил, что местные власти должны готовить площадки под строительство многоквартирных домов, пообещав им поддержку минстроя области. "До тех пор, пока вы не будете строить жилье на селе, вы никаких специалистов сюда не привлечете. В сельском хозяйстве нужны молодые специалисты, которые могут управлять суперсовременной техникой. На амурских полях работают комбайны, цена которых по 50 миллионов. Мехзвено идёт - миллиард почти едет. Дроны работают на полях. Кто будет ими управлять? Необходимо создавать комфортные условия для жизни. Это очень важно. Правительство помогает - субсидирует расходы на строительство", - сказал Орлов. Он также отметил, что жилье необходимо строить также для врачей, учителей. Для этого есть разные программы, например, арендное жилье. Губернатор призвал участвовать в них и обратить внимание на благоустройство. Также на встрече один из местных фермеров рассказал губернатору, что аграрии готовы своими силами восстанавливать дорожно-уличную сеть села, поправлять полевые дороги, но для этого им недостаточно материала. Цена на песчано-гравийную смесь (ПГС) на карьере, расположенном в районе, слишком высокая. Глав региона поручил минприроды выяснить, почему складывается такая цена и продумать варианты поддержки таких сельхозпредприятий, которые готовы помогать ремонтировать дороги. "Возможно, выплачивать субсидии владельцам карьеров, чтобы они предоставляли инертные материалы для содержания сельских дорог. Используйте наш опыт работы в ЧС, когда определяли карьеры и объём инертных материалов для КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств – ред.), чтобы они восстанавливали дороги", - сказал Орлов. Также глава области отметил, что в районе нужно развивать разные сферы сельского хозяйства, например молочное животноводство. Это позволит соблюдать необходимый севооборот (засеивать на полях после сои кормовые культуры), создать новые рабочие места и получать добавленную стоимость от производства молока. Губернатор поручил местным властям искать инвесторов и активно работать с минсельхозом. "Район очень перспективный", - резюмировал Орлов.
https://ria.ru/20230809/priamure-1888970495.html
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михайловский район, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Михайловский район, Василий Орлов (губернатор)
Губернатор Приамурья призвал строить жилье в селах

Губернатор Приамурья Орлов призвал строить жилье в селах для привлечения людей

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов призвал сельхозтоваропроизводителей Михайловского района строить жилье в селах, чтобы привлечь туда специалистов, сообщает правительство региона.
Вопросы жилья, восстановление дорог и развитие новых сфер сельского хозяйства глава региона обсудил на встрече с жителями Михайловского района в рамках рабочей поездки на территорию. Губернатор отметил, что местные власти должны готовить площадки под строительство многоквартирных домов, пообещав им поддержку минстроя области.
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"До тех пор, пока вы не будете строить жилье на селе, вы никаких специалистов сюда не привлечете. В сельском хозяйстве нужны молодые специалисты, которые могут управлять суперсовременной техникой. На амурских полях работают комбайны, цена которых по 50 миллионов. Мехзвено идёт - миллиард почти едет. Дроны работают на полях. Кто будет ими управлять? Необходимо создавать комфортные условия для жизни. Это очень важно. Правительство помогает - субсидирует расходы на строительство", - сказал Орлов.
Он также отметил, что жилье необходимо строить также для врачей, учителей. Для этого есть разные программы, например, арендное жилье. Губернатор призвал участвовать в них и обратить внимание на благоустройство.
Также на встрече один из местных фермеров рассказал губернатору, что аграрии готовы своими силами восстанавливать дорожно-уличную сеть села, поправлять полевые дороги, но для этого им недостаточно материала. Цена на песчано-гравийную смесь (ПГС) на карьере, расположенном в районе, слишком высокая. Глав региона поручил минприроды выяснить, почему складывается такая цена и продумать варианты поддержки таких сельхозпредприятий, которые готовы помогать ремонтировать дороги.
"Возможно, выплачивать субсидии владельцам карьеров, чтобы они предоставляли инертные материалы для содержания сельских дорог. Используйте наш опыт работы в ЧС, когда определяли карьеры и объём инертных материалов для КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств – ред.), чтобы они восстанавливали дороги", - сказал Орлов.
Также глава области отметил, что в районе нужно развивать разные сферы сельского хозяйства, например молочное животноводство. Это позволит соблюдать необходимый севооборот (засеивать на полях после сои кормовые культуры), создать новые рабочие места и получать добавленную стоимость от производства молока. Губернатор поручил местным властям искать инвесторов и активно работать с минсельхозом.
"Район очень перспективный", - резюмировал Орлов.
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Амурская областьМихайловский районВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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