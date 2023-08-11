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Число жертв вооруженной агрессии Украины в ДНР превысило девять тысяч
Число жертв вооруженной агрессии Украины в ДНР превысило девять тысяч - РИА Новости, 11.08.2023
Число жертв вооруженной агрессии Украины в ДНР превысило девять тысяч
Число жертв за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР превысило 9 тысяч, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:21
2023-08-11T16:21
2023-08-11T16:21
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Число жертв за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР превысило 9 тысяч, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в телеграм-канале. В сообщении, опубликованном ведомством, приводится инфографика, согласно которой в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 9007 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 556 человек, среди них 801 ребенок. Также отмечается, что в республике с 4 по 10 августа погибли 11 человек, включая одного ребенка. Число пострадавших за указанный период составило 50, среди них двое детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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украина, донецкая народная республика, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова
Число жертв вооруженной агрессии Украины в ДНР превысило девять тысяч
Омбудсмен Морозова: число жертв агрессии Украины в ДНР превысило девять тысяч