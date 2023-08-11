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Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину - РИА Новости, 11.08.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину
Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН из-за поставок западного оружия на Украину, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:00
2023-08-11T20:00
2023-08-11T20:43
россия
украина
совет безопасности оон
оон
в мире
дмитрий полянский
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ООН, 11 авг — РИА Новости. Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН из-за поставок западного оружия на Украину, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис и подрывающих усилия по поиску мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", — написал он.Как уточнил дипломат, встреча назначена на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск).Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов с 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до 24 тысяч штук. По его словам, в следующем году планируется увеличить выпуск до 80 тысяч боеприпасов в месяц.
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россия, украина, совет безопасности оон, оон, в мире, дмитрий полянский
Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Дмитрий Полянский
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину
РФ запросила на 17 августа заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине