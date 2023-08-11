https://ria.ru/20230811/zasedanie-1889629085.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину - РИА Новости, 11.08.2023

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину

Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН из-за поставок западного оружия на Украину, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T20:00

2023-08-11T20:00

2023-08-11T20:43

россия

украина

совет безопасности оон

оон

в мире

дмитрий полянский

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ООН, 11 авг — РИА Новости. Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН из-за поставок западного оружия на Украину, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис и подрывающих усилия по поиску мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", — написал он.Как уточнил дипломат, встреча назначена на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск).Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов с 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до 24 тысяч штук. По его словам, в следующем году планируется увеличить выпуск до 80 тысяч боеприпасов в месяц.

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россия, украина, совет безопасности оон, оон, в мире, дмитрий полянский