Рейтинг@Mail.ru
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 11.08.2023 (обновлено: 20:43 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/zasedanie-1889629085.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину - РИА Новости, 11.08.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину
Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН из-за поставок западного оружия на Украину, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:00
2023-08-11T20:43
россия
украина
совет безопасности оон
оон
в мире
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867426505_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d0d6c11b2d2fe9c8b714c529ca01b50.jpg
ООН, 11 авг — РИА Новости. Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН из-за поставок западного оружия на Украину, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис и подрывающих усилия по поиску мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", — написал он.Как уточнил дипломат, встреча назначена на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск).Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов с 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до 24 тысяч штук. По его словам, в следующем году планируется увеличить выпуск до 80 тысяч боеприпасов в месяц.
https://ria.ru/20230803/kontrakty-1888015195.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867426505_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_fe248f44f53263d2a9718e1ad794d389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, совет безопасности оон, оон, в мире, дмитрий полянский
Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Дмитрий Полянский
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину

РФ запросила на 17 августа заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 авг — РИА Новости. Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН из-за поставок западного оружия на Украину, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис и подрывающих усилия по поиску мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", — написал он.
Как уточнил дипломат, встреча назначена на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск).
Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов с 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до 24 тысяч штук. По его словам, в следующем году планируется увеличить выпуск до 80 тысяч боеприпасов в месяц.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
СМИ: США работают над контрактами по оружию для Украины на крупную сумму
3 августа, 16:46
 
РоссияУкраинаСовет Безопасности ООНООНВ миреДмитрий Полянский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала