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Раскольники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкасской области - РИА Новости, 11.08.2023
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Религия
 
13:21 11.08.2023 (обновлено: 15:21 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/zakhvat-1889537448.html
Раскольники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкасской области
Раскольники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкасской области - РИА Новости, 11.08.2023
Раскольники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкасской области
Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Троицкий собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:21
2023-08-11T15:21
религия
православная церковь украины (пцу)
черкасская область
россия
ситуация вокруг упц
украина
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Троицкий собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области, сообщили на сайте областной епархии. "Десятого августа Свято-Троицкий собор в селе Ирклиев Чернобаевского благочиния был вероломно и подло захвачен представителями ПЦУ путем разбойного нападения. В нарушение установленного законом режима комендантского времени в три часа ночи группа приезжих рейдеров в количестве около 30 человек вошла на территорию храма и силой проникла в его помещение", — говорится в публикации. По информации епархии, среди захватчиков были священники ПЦУ и люди в военной форме. Молотками, кувалдами и болгарками они взломали входную дверь и служебный вход в алтарь, оттеснив клириков и прихожан, вставших на защиту храма. "В результате силового захвата телесные повреждения получил клирик храма протоиерей Иоанн Лавришин. Государственные и правоохранительные органы Черкасской области проявили открытое бездействие, проигнорировав просьбы общины Свято-Троицкого собора защитить их храм. В частности, на просьбу обеспечить охрану собора от рейдеров в ночь на 10 августа Национальная полиция не отозвалась, а "оперативный" наряд прибыл на место события уже после того, как двери храма были выломаны, а сам храм — захвачен", — добавили в епархии. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольники и националисты проводят рейдерские захваты храмов, нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Против духовенства УПЦ возбуждают уголовные дела по обвинению в "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230810/lavra-1889380158.html
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православная церковь украины (пцу), черкасская область, россия, ситуация вокруг упц, украина
Религия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Черкасская область, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина
Раскольники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкасской области

При захвате представителями ПЦУ собора УПЦ в Черкасской области пострадал клирик

© Фото : пресс-служба Черкасской епархии УПЦЗахват Свято-Троицкого собора канонической Украинской православной церкви в Черкасской области
Захват Свято-Троицкого собора канонической Украинской православной церкви в Черкасской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : пресс-служба Черкасской епархии УПЦ
Захват Свято-Троицкого собора канонической Украинской православной церкви в Черкасской области
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Троицкий собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области, сообщили на сайте областной епархии.
"Десятого августа Свято-Троицкий собор в селе Ирклиев Чернобаевского благочиния был вероломно и подло захвачен представителями ПЦУ путем разбойного нападения. В нарушение установленного законом режима комендантского времени в три часа ночи группа приезжих рейдеров в количестве около 30 человек вошла на территорию храма и силой проникла в его помещение", — говорится в публикации.
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По информации епархии, среди захватчиков были священники ПЦУ и люди в военной форме. Молотками, кувалдами и болгарками они взломали входную дверь и служебный вход в алтарь, оттеснив клириков и прихожан, вставших на защиту храма.
"В результате силового захвата телесные повреждения получил клирик храма протоиерей Иоанн Лавришин. Государственные и правоохранительные органы Черкасской области проявили открытое бездействие, проигнорировав просьбы общины Свято-Троицкого собора защитить их храм. В частности, на просьбу обеспечить охрану собора от рейдеров в ночь на 10 августа Национальная полиция не отозвалась, а "оперативный" наряд прибыл на место события уже после того, как двери храма были выломаны, а сам храм — захвачен", — добавили в епархии.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольники и националисты проводят рейдерские захваты храмов, нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Против духовенства УПЦ возбуждают уголовные дела по обвинению в "антиукраинской деятельности".
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РелигияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Черкасская областьРоссияСитуация вокруг УПЦУкраина
 
 
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