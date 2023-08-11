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Раскольники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкасской области

Раскольники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкасской области - РИА Новости, 11.08.2023

Раскольники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкасской области

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Троицкий собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:21

2023-08-11T13:21

2023-08-11T15:21

религия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Троицкий собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области, сообщили на сайте областной епархии. "Десятого августа Свято-Троицкий собор в селе Ирклиев Чернобаевского благочиния был вероломно и подло захвачен представителями ПЦУ путем разбойного нападения. В нарушение установленного законом режима комендантского времени в три часа ночи группа приезжих рейдеров в количестве около 30 человек вошла на территорию храма и силой проникла в его помещение", — говорится в публикации. По информации епархии, среди захватчиков были священники ПЦУ и люди в военной форме. Молотками, кувалдами и болгарками они взломали входную дверь и служебный вход в алтарь, оттеснив клириков и прихожан, вставших на защиту храма. "В результате силового захвата телесные повреждения получил клирик храма протоиерей Иоанн Лавришин. Государственные и правоохранительные органы Черкасской области проявили открытое бездействие, проигнорировав просьбы общины Свято-Троицкого собора защитить их храм. В частности, на просьбу обеспечить охрану собора от рейдеров в ночь на 10 августа Национальная полиция не отозвалась, а "оперативный" наряд прибыл на место события уже после того, как двери храма были выломаны, а сам храм — захвачен", — добавили в епархии. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольники и националисты проводят рейдерские захваты храмов, нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Против духовенства УПЦ возбуждают уголовные дела по обвинению в "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230810/lavra-1889380158.html

https://ria.ru/20230727/kalendar-1886601965.html

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православная церковь украины (пцу), черкасская область, россия, ситуация вокруг упц, украина