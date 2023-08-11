Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/zaes-1889482047.html
На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе
На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе - РИА Новости, 11.08.2023
На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе
Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о якобы принуждении к работе на станции сотрудников, которые ранее... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:13
2023-08-11T11:13
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
запорожская аэс
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878422103_0:9:3112:1760_1920x0_80_0_0_23ae3714bae2f60fb6aa18376a7be2e3.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о якобы принуждении к работе на станции сотрудников, которые ранее уволились из за ситуации в регионе. "Я читал в прессе и в СМИ (украинские ресурсы – ред.) информацию о том, что я кого-то заставляю (работать на ЗАЭС – ред.). Я хотел бы поставить этого человека перед собой, и пусть он мне скажет. Я обещаю ему безопасность. Пусть он мне скажет, что я его заставлял. Никого мы не заставляем",- сказал Черничук. Он также отверг утверждения украинских СМИ о стрельбе с территории станции. "Со стороны нас, со стороны станции, я могу заверить, не стреляют. Потому что здесь нечем стрелять", - заявил Черничук.
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889187713.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878422103_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2a9205e0310542eb3b52194edfdf7003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, запорожская аэс, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе

Глава ЗАЭС Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о принуждении сотрудников

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о якобы принуждении к работе на станции сотрудников, которые ранее уволились из за ситуации в регионе.
"Я читал в прессе и в СМИ (украинские ресурсы – ред.) информацию о том, что я кого-то заставляю (работать на ЗАЭС – ред.). Я хотел бы поставить этого человека перед собой, и пусть он мне скажет. Я обещаю ему безопасность. Пусть он мне скажет, что я его заставлял. Никого мы не заставляем",- сказал Черничук.
Он также отверг утверждения украинских СМИ о стрельбе с территории станции. "Со стороны нас, со стороны станции, я могу заверить, не стреляют. Потому что здесь нечем стрелять", - заявил Черничук.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС
10 августа, 03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЗапорожская АЭСРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала