https://ria.ru/20230811/zaes-1889482047.html
На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе
На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе - РИА Новости, 11.08.2023
На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе
Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о якобы принуждении к работе на станции сотрудников, которые ранее... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:13
2023-08-11T11:13
2023-08-11T11:13
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о якобы принуждении к работе на станции сотрудников, которые ранее уволились из за ситуации в регионе. "Я читал в прессе и в СМИ (украинские ресурсы – ред.) информацию о том, что я кого-то заставляю (работать на ЗАЭС – ред.). Я хотел бы поставить этого человека перед собой, и пусть он мне скажет. Я обещаю ему безопасность. Пусть он мне скажет, что я его заставлял. Никого мы не заставляем",- сказал Черничук. Он также отверг утверждения украинских СМИ о стрельбе с территории станции. "Со стороны нас, со стороны станции, я могу заверить, не стреляют. Потому что здесь нечем стрелять", - заявил Черничук.
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889187713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, запорожская аэс, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе
Глава ЗАЭС Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о принуждении сотрудников
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о якобы принуждении к работе на станции сотрудников, которые ранее уволились из за ситуации в регионе.
"Я читал в прессе и в СМИ (украинские ресурсы – ред.) информацию о том, что я кого-то заставляю (работать на ЗАЭС – ред.). Я хотел бы поставить этого человека перед собой, и пусть он мне скажет. Я обещаю ему безопасность. Пусть он мне скажет, что я его заставлял. Никого мы не заставляем",- сказал Черничук.
Он также отверг утверждения украинских СМИ о стрельбе с территории станции. "Со стороны нас, со стороны станции, я могу заверить, не стреляют. Потому что здесь нечем стрелять", - заявил Черничук.
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