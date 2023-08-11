https://ria.ru/20230811/zaes-1889482047.html

На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе

На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе - РИА Новости, 11.08.2023

На ЗАЭС опровергли сообщения о принуждении специалистов к работе

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о якобы принуждении к работе на станции сотрудников, которые ранее... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:13

2023-08-11T11:13

2023-08-11T11:13

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о якобы принуждении к работе на станции сотрудников, которые ранее уволились из за ситуации в регионе. "Я читал в прессе и в СМИ (украинские ресурсы – ред.) информацию о том, что я кого-то заставляю (работать на ЗАЭС – ред.). Я хотел бы поставить этого человека перед собой, и пусть он мне скажет. Я обещаю ему безопасность. Пусть он мне скажет, что я его заставлял. Никого мы не заставляем",- сказал Черничук. Он также отверг утверждения украинских СМИ о стрельбе с территории станции. "Со стороны нас, со стороны станции, я могу заверить, не стреляют. Потому что здесь нечем стрелять", - заявил Черничук.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889187713.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, запорожская аэс, россия, украина, ситуация в днр и лнр