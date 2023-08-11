https://ria.ru/20230811/zaderzhanie-1889571176.html
В Будапеште украинца задержали по подозрению в убийстве
В Будапеште украинца задержали по подозрению в убийстве - РИА Новости, 11.08.2023
В Будапеште украинца задержали по подозрению в убийстве
Полиция Будапешта сообщила о задержании гражданина Украины, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, повлекших за собой смерть 49-летнего мужчины в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:11
2023-08-11T15:11
2023-08-11T15:11
в мире
будапешт
украина
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БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Полиция Будапешта сообщила о задержании гражданина Украины, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, повлекших за собой смерть 49-летнего мужчины в центре Будапешта, и краже у него 14 долларов. Главное управление полиции Будапешта 10 августа сообщило о том, что в одном из центральных районов венгерской столицы было найдено тело неустановленного мужчины со следами насильственной смерти. Спустя 11 часов розыска в соседнем районе был задержан подозреваемый в совершении преступления. "По имеющимся данным, 30-летний Ференц Б., гражданин Украины, в ночь совершения преступления требовал деньги у жертвы, сидевшей на скамейке на площади Клаузал. Не получив денег, он жестоко избил 49-летнего мужчину, а затем отобрал у него пять тысяч форинтов (около 14 долларов). Правоохранители допросили мужчину по подозрению в грабеже и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть человека, после чего арестовали его. Подозреваемый не дал показаний", - говорится в сообщении на сайте венгерской полиции. Следствие также установило, что подозреваемого сопровождала женщина, "которая пассивно наблюдала за издевательствами над жертвой, а затем распивала с преступником вино, купленное за украденные деньги". Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении еще одного мужчины "за неоказание помощи".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, будапешт, украина
В мире, Будапешт, Украина
В Будапеште украинца задержали по подозрению в убийстве
В Будапеште украинца задержали по подозрению в убийстве и краже 14 долларов
БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Полиция Будапешта сообщила о задержании гражданина Украины, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, повлекших за собой смерть 49-летнего мужчины в центре Будапешта, и краже у него 14 долларов.
Главное управление полиции Будапешта 10 августа сообщило о том, что в одном из центральных районов венгерской столицы было найдено тело неустановленного мужчины со следами насильственной смерти. Спустя 11 часов розыска в соседнем районе был задержан подозреваемый в совершении преступления.
"По имеющимся данным, 30-летний Ференц Б., гражданин Украины, в ночь совершения преступления требовал деньги у жертвы, сидевшей на скамейке на площади Клаузал. Не получив денег, он жестоко избил 49-летнего мужчину, а затем отобрал у него пять тысяч форинтов (около 14 долларов). Правоохранители допросили мужчину по подозрению в грабеже и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть человека, после чего арестовали его. Подозреваемый не дал показаний", - говорится в сообщении на сайте венгерской полиции.
Следствие также установило, что подозреваемого сопровождала женщина, "которая пассивно наблюдала за издевательствами над жертвой, а затем распивала с преступником вино, купленное за украденные деньги". Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении еще одного мужчины "за неоказание помощи".
В Будапеште прошел митинг против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине