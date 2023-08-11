https://ria.ru/20230811/yakutiya-1889509058.html
Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года
Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года - РИА Новости, 11.08.2023
Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года
Берегоукрепительные работы на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:51
2023-08-11T11:51
2023-08-11T11:51
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152740/51/1527405188_0:151:1545:1020_1920x0_80_0_0_f29f2c58c2b72e6d0db86ee58798c538.jpg
ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Берегоукрепительные работы на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте. Глава региона Айсен Николаев в пятницу побывал в селе Верхневилюйск. "Вопрос очень важный для жителей, проживающих вблизи реки. Берегоукрепительные работы надо завершить в первом квартале следующего года", - поручил он. Отмечается, что в настоящее время здесь выполнено 72% от общего объема берегоукрепительных работ. В мероприятиях задействованы 15 строителей, 1 бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик и 10 самосвалов. Всего на участок проведения работ перевезено более 118 тысяч кубометров песка и других материалов. "В связи с изменением расстояния карьеров и береговой линии потребовалась корректировка проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы в виде экспертного сопровождения. Так, в прошлом году получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, а в мае этого года – положительное заключение государственной экспертизы по технической части", - уточнили в пресс-службе.
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152740/51/1527405188_0:6:1545:1165_1920x0_80_0_0_199955def42308db1a47334439536334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)