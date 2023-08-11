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Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года - РИА Новости, 11.08.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
11:51 11.08.2023
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Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года
Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года - РИА Новости, 11.08.2023
Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года
Берегоукрепительные работы на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:51
2023-08-11T11:51
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Берегоукрепительные работы на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте. Глава региона Айсен Николаев в пятницу побывал в селе Верхневилюйск. "Вопрос очень важный для жителей, проживающих вблизи реки. Берегоукрепительные работы надо завершить в первом квартале следующего года", - поручил он. Отмечается, что в настоящее время здесь выполнено 72% от общего объема берегоукрепительных работ. В мероприятиях задействованы 15 строителей, 1 бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик и 10 самосвалов. Всего на участок проведения работ перевезено более 118 тысяч кубометров песка и других материалов. "В связи с изменением расстояния карьеров и береговой линии потребовалась корректировка проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы в виде экспертного сопровождения. Так, в прошлом году получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, а в мае этого года – положительное заключение государственной экспертизы по технической части", - уточнили в пресс-службе.
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айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)

Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года

© РИА Новости / Сергей СубботинРека Вилюй в Якутии
Река Вилюй в Якутии - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
Река Вилюй в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Берегоукрепительные работы на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте.
Глава региона Айсен Николаев в пятницу побывал в селе Верхневилюйск.
«
"Вопрос очень важный для жителей, проживающих вблизи реки. Берегоукрепительные работы надо завершить в первом квартале следующего года", - поручил он.
Отмечается, что в настоящее время здесь выполнено 72% от общего объема берегоукрепительных работ. В мероприятиях задействованы 15 строителей, 1 бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик и 10 самосвалов. Всего на участок проведения работ перевезено более 118 тысяч кубометров песка и других материалов.
«
"В связи с изменением расстояния карьеров и береговой линии потребовалась корректировка проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы в виде экспертного сопровождения. Так, в прошлом году получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, а в мае этого года – положительное заключение государственной экспертизы по технической части", - уточнили в пресс-службе.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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