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Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года

Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года - РИА Новости, 11.08.2023

Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года

Берегоукрепительные работы на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:51

2023-08-11T11:51

2023-08-11T11:51

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Берегоукрепительные работы на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте. Глава региона Айсен Николаев в пятницу побывал в селе Верхневилюйск. "Вопрос очень важный для жителей, проживающих вблизи реки. Берегоукрепительные работы надо завершить в первом квартале следующего года", - поручил он. Отмечается, что в настоящее время здесь выполнено 72% от общего объема берегоукрепительных работ. В мероприятиях задействованы 15 строителей, 1 бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик и 10 самосвалов. Всего на участок проведения работ перевезено более 118 тысяч кубометров песка и других материалов. "В связи с изменением расстояния карьеров и береговой линии потребовалась корректировка проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы в виде экспертного сопровождения. Так, в прошлом году получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, а в мае этого года – положительное заключение государственной экспертизы по технической части", - уточнили в пресс-службе.

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

айсен николаев, республика саха (якутия)