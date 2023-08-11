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Жители Верхневилюйска переедут из ветхого в новое жилье до конца года - РИА Новости, 11.08.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
11:44 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/yakutiya-1889503976.html
Жители Верхневилюйска переедут из ветхого в новое жилье до конца года
Жители Верхневилюйска переедут из ветхого в новое жилье до конца года - РИА Новости, 11.08.2023
Жители Верхневилюйска переедут из ветхого в новое жилье до конца года
Жители Верхневилюйска Якутии по программе переселения получат новое жилье до конца 2023 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:44
2023-08-11T11:44
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Жители Верхневилюйска Якутии по программе переселения получат новое жилье до конца 2023 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Верхневилюйске идет квартальная застройка, где строятся три многоквартирных дома. По двум объектам есть отставание от сроков. Глава республики Айен Николаев поручил первому заместителю председателя правительства Кириллу Бычкову устранить отставание. "Текущее отставание должно быть сокращено. Необходимо обеспечить хорошее качество строительства и при этом успеть ввести дом в установленный срок. Жильцы должны справить долгожданное новоселье до конца 2023 года", - сказал глава региона. Всего в Верхневилюйском районе планируется до 2025 года расселить 85 многоквартирных жилых домов общей площадью 26 668 квадратных метров. В новые дома переедут 1 434 жителя. "Заключено 30 государственных контрактов на приобретение в этих домах 72 жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, площадью 3,5 тысяч квадратных метров. Общая стоимость контрактов составляет около 388 миллионов рублей", - доложили власти. Всего на реализацию программы переселения в районе направлено 2 миллиарда 900 миллионов рублей.
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республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия)
Жители Верхневилюйска переедут из ветхого в новое жилье до конца года

Жители Верхневилюйска в Якутии переедут из ветхого в новое жилье до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Строительство жилья. Архивное фото
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ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Жители Верхневилюйска Якутии по программе переселения получат новое жилье до конца 2023 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики на сайте.
По программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Верхневилюйске идет квартальная застройка, где строятся три многоквартирных дома. По двум объектам есть отставание от сроков. Глава республики Айен Николаев поручил первому заместителю председателя правительства Кириллу Бычкову устранить отставание.
«
"Текущее отставание должно быть сокращено. Необходимо обеспечить хорошее качество строительства и при этом успеть ввести дом в установленный срок. Жильцы должны справить долгожданное новоселье до конца 2023 года", - сказал глава региона.
Всего в Верхневилюйском районе планируется до 2025 года расселить 85 многоквартирных жилых домов общей площадью 26 668 квадратных метров. В новые дома переедут 1 434 жителя.
«
"Заключено 30 государственных контрактов на приобретение в этих домах 72 жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, площадью 3,5 тысяч квадратных метров. Общая стоимость контрактов составляет около 388 миллионов рублей", - доложили власти.
Всего на реализацию программы переселения в районе направлено 2 миллиарда 900 миллионов рублей.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)
 
 
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