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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях - РИА Новости, 11.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях

Взрывы слышны в Хмельницкой и Винницкой областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:21

2023-08-11T10:21

2023-08-11T10:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницкой и Винницкой областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет агентство "РБК-Украина". Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Агентство "РБК-Украина" сообщило о взрывах в Киеве. "В Винницкой и Хмельницкой областях слышали взрывы", - пишет агентство. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230810/gazoprovod-1889201909.html

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в мире, украина, хмельницкий (город), винницкая область