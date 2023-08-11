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В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам - РИА Новости, 11.08.2023
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18:45 11.08.2023 (обновлено: 18:48 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vybory-1889618438.html
В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам
В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам - РИА Новости, 11.08.2023
В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам
Электоральная система ДНР готова к проведению выборов в единый день голосования, заявил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:45
2023-08-11T18:48
артемовск
соледар
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Электоральная система ДНР готова к проведению выборов в единый день голосования, заявил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов. В сумме в этих советах более 500 депутатских мест. Выборы пройдут по партийным спискам. Последний день подачи документов в избирком для участия в выборах - 17 августа. "Вся электоральная система ДНР к проведению выборов готова на 100%", - сказал Высоцкий журналистам. Он отметил, что полностью сформированы составы всех 615 участковых избирательных комиссий. "Будет 615 участков, не считая временных - в больницах и СИЗО", - пояснил он РИА Новости. Высоцкий добавил, что голосование в освобожденных весной Артемовске и Соледаре проводиться не будет, так как рядом с этими городами продолжаются боевые действия. "Для нас главное - обеспечить безопасность", - указал он. В то же время жители Артемовска, находящиеся в пунктах временного размещения, смогут принять участие в голосовании, добавил глава избиркома.
артемовск
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артемовск, соледар, донецкая народная республика, донецк
Артемовск, Соледар, Донецкая Народная Республика, Донецк
В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам

В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам в сентябре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИзбирательная урна
Избирательная урна - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Избирательная урна. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Электоральная система ДНР готова к проведению выборов в единый день голосования, заявил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов. В сумме в этих советах более 500 депутатских мест. Выборы пройдут по партийным спискам. Последний день подачи документов в избирком для участия в выборах - 17 августа.
«
"Вся электоральная система ДНР к проведению выборов готова на 100%", - сказал Высоцкий журналистам.
Он отметил, что полностью сформированы составы всех 615 участковых избирательных комиссий. "Будет 615 участков, не считая временных - в больницах и СИЗО", - пояснил он РИА Новости.
Высоцкий добавил, что голосование в освобожденных весной Артемовске и Соледаре проводиться не будет, так как рядом с этими городами продолжаются боевые действия. "Для нас главное - обеспечить безопасность", - указал он.
В то же время жители Артемовска, находящиеся в пунктах временного размещения, смогут принять участие в голосовании, добавил глава избиркома.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
АртемовскСоледарДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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