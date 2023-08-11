https://ria.ru/20230811/vybory-1889618438.html

В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам

В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам - РИА Новости, 11.08.2023

В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам

Электоральная система ДНР готова к проведению выборов в единый день голосования, заявил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:45

2023-08-11T18:45

2023-08-11T18:48

артемовск

соледар

донецкая народная республика

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818986554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a1396eb1b9ab2fc03721a812b5aa664.jpg

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Электоральная система ДНР готова к проведению выборов в единый день голосования, заявил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов. В сумме в этих советах более 500 депутатских мест. Выборы пройдут по партийным спискам. Последний день подачи документов в избирком для участия в выборах - 17 августа. "Вся электоральная система ДНР к проведению выборов готова на 100%", - сказал Высоцкий журналистам. Он отметил, что полностью сформированы составы всех 615 участковых избирательных комиссий. "Будет 615 участков, не считая временных - в больницах и СИЗО", - пояснил он РИА Новости. Высоцкий добавил, что голосование в освобожденных весной Артемовске и Соледаре проводиться не будет, так как рядом с этими городами продолжаются боевые действия. "Для нас главное - обеспечить безопасность", - указал он. В то же время жители Артемовска, находящиеся в пунктах временного размещения, смогут принять участие в голосовании, добавил глава избиркома.

артемовск

соледар

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, соледар, донецкая народная республика, донецк