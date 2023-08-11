Рейтинг@Mail.ru
Залужный обсудил наступление Украины с начальником Генштаба Словакии - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/vsu-1889545326.html
Залужный обсудил наступление Украины с начальником Генштаба Словакии
Залужный обсудил наступление Украины с начальником Генштаба Словакии - РИА Новости, 11.08.2023
Залужный обсудил наступление Украины с начальником Генштаба Словакии
Главком украинских войск Валерий Залужный сообщил в телеграм-канале, что обсудил контрнаступление Украины, ситуацию на фронте и потребности в вооружении и... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:50
2023-08-11T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
валерий залужный
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Главком украинских войск Валерий Залужный сообщил в телеграм-канале, что обсудил контрнаступление Украины, ситуацию на фронте и потребности в вооружении и боеприпасах с начальником генштаба вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко. "Был рад приветствовать начальника Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики генерала Даниэля Змеко, который на этой неделе посетил Украину. Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", - говорится в сообщении Залужного. По его словам, также обсудили потребности украинских военных в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны, а также важность обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230811/vsu-1889447338.html
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Валерий Залужный, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный обсудил наступление Украины с начальником Генштаба Словакии

Залужный обсудил в Киеве наступление ВСУ с начальником Генштаба Словакии Змеко

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Главком украинских войск Валерий Залужный сообщил в телеграм-канале, что обсудил контрнаступление Украины, ситуацию на фронте и потребности в вооружении и боеприпасах с начальником генштаба вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко.
"Был рад приветствовать начальника Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики генерала Даниэля Змеко, который на этой неделе посетил Украину. Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", - говорится в сообщении Залужного. По его словам, также обсудили потребности украинских военных в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны, а также важность обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Кулеба назвал главную проблему в наступлении украинских войск
Вчера, 10:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияВалерий ЗалужныйУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала