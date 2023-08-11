Залужный обсудил наступление Украины с начальником Генштаба Словакии
Залужный обсудил в Киеве наступление ВСУ с начальником Генштаба Словакии Змеко
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Главком украинских войск Валерий Залужный сообщил в телеграм-канале, что обсудил контрнаступление Украины, ситуацию на фронте и потребности в вооружении и боеприпасах с начальником генштаба вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко.
"Был рад приветствовать начальника Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики генерала Даниэля Змеко, который на этой неделе посетил Украину. Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", - говорится в сообщении Залужного. По его словам, также обсудили потребности украинских военных в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны, а также важность обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.