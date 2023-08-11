https://ria.ru/20230811/vooruzheniya-1889638772.html

Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие

Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие - РИА Новости, 11.08.2023

Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие

Правительство Украины решило выделить 200 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) Главному управлению разведки минобороны на военную технику, оружие и... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T21:25

2023-08-11T21:25

2023-08-11T21:27

специальная военная операция на украине

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нато

верховная рада украины

гур минобороны украины

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство Украины решило выделить 200 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) Главному управлению разведки минобороны на военную технику, оружие и боеприпасы, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале. "Выделено Главному управлению разведки Министерства обороны 200 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с укреплением обороноспособности государства, в частности, приобретение вооружения, военной техники и боеприпасов", - написал Мельничук. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Позднее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230811/spetssluzhby-1889553065.html

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в мире, украина, нато, верховная рада украины, гур минобороны украины