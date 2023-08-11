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Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 11.08.2023 (обновлено: 21:27 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vooruzheniya-1889638772.html
Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие
Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие - РИА Новости, 11.08.2023
Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие
Правительство Украины решило выделить 200 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) Главному управлению разведки минобороны на военную технику, оружие и... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T21:25
2023-08-11T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
верховная рада украины
гур минобороны украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство Украины решило выделить 200 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) Главному управлению разведки минобороны на военную технику, оружие и боеприпасы, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале. "Выделено Главному управлению разведки Министерства обороны 200 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с укреплением обороноспособности государства, в частности, приобретение вооружения, военной техники и боеприпасов", - написал Мельничук. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Позднее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230811/spetssluzhby-1889553065.html
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в мире, украина, нато, верховная рада украины, гур минобороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Верховная Рада Украины, ГУР Минобороны Украины
Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие

Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на вооружения

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство Украины решило выделить 200 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) Главному управлению разведки минобороны на военную технику, оружие и боеприпасы, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.
«
"Выделено Главному управлению разведки Министерства обороны 200 миллионов гривен (более 5 миллионов долларов) на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с укреплением обороноспособности государства, в частности, приобретение вооружения, военной техники и боеприпасов", - написал Мельничук.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Позднее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В России действует сеть украинских спецслужб, утверждает Подоляк
Вчера, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВерховная Рада УкраиныГУР Минобороны Украины
 
 
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