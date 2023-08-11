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Директор охранной фирмы в Сочи отправил бойцам СВО минеральную воду - РИА Новости, 11.08.2023
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Надежные люди
 
14:44 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/voda-1889563520.html
Директор охранной фирмы в Сочи отправил бойцам СВО минеральную воду
Директор охранной фирмы в Сочи отправил бойцам СВО минеральную воду - РИА Новости, 11.08.2023
Директор охранной фирмы в Сочи отправил бойцам СВО минеральную воду
Владелец охранной фирмы в Сочи Константин Тайструк рассказал РИА Новости, что отправил две большие "Газели" и одну фуру с минеральной лечебной водой бойцам в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:44
2023-08-11T14:44
надежные люди
донецкая народная республика
андрей луговой
сочи
омон россии
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СОЧИ, 11 авг - РИА Новости. Владелец охранной фирмы в Сочи Константин Тайструк рассказал РИА Новости, что отправил две большие "Газели" и одну фуру с минеральной лечебной водой бойцам в зону специальной военной операции, предприниматель также поставляет туда необходимое снаряжение. Бизнесмен трудится в Сочи, он является владельцем ООО "С-Т-Б", дополнительно оказывает помощь бойцам спецоперации, участвует в сборе гуманитарной помощи, иногда сам приезжает в новые регионы России. "Изначально помощь нашими силами мы начали оказывать в марте 2022 года, практически сразу после начала (спецоперации - ред.), в связи с тем, что туда пошли подразделения краснодарского ОМОНа, мы им отправили две большие "Газели", и одну фуру питьевой воды с завода "Горячий Ключ", который мы тоже охраняем, - батальону ДНР "Пятнашка", - сказал Тайструк. Он рассказал, что вода с "Горячеключевского" завода - не единственное, что было отправлено в новые регионы страны. Тайструк самостоятельно, а иногда с депутатом Госдумы Андреем Луговым, собирает снаряжение. "Я там (в новых регионах - ред.) был три раза. Последний раз мы привезли имущество и снаряжение для 58-й армии на 15 миллионов (рублей - ред.), там были квадрокоптеры, тепловизоры, приборы бесшумной стрельбы, антидроновые ружья. Передача у нас происходит адресно - в подразделение, которое нуждается в этой помощи", - отметил Тайструк. Он подчеркнул, что намерен помогать новым регионам России и уже готовится к отправке новой посылки из Сочи. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
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7 495 645-6601
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донецкая народная республика, андрей луговой, сочи, омон россии
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Андрей Луговой, Сочи, ОМОН России
Директор охранной фирмы в Сочи отправил бойцам СВО минеральную воду

Директор охранной фирмы в Сочи отправил бойцам СВО 3 машины с минеральной водой

© Фото предоставил Константин ТайструкДиректор охранной фирмы в Сочи Константин Тайструк отправил бойцам СВО 3 машины с минеральной водой
Директор охранной фирмы в Сочи Константин Тайструк отправил бойцам СВО 3 машины с минеральной водой
© Фото предоставил Константин Тайструк
Директор охранной фирмы в Сочи Константин Тайструк отправил бойцам СВО 3 машины с минеральной водой
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 авг - РИА Новости. Владелец охранной фирмы в Сочи Константин Тайструк рассказал РИА Новости, что отправил две большие "Газели" и одну фуру с минеральной лечебной водой бойцам в зону специальной военной операции, предприниматель также поставляет туда необходимое снаряжение.
Бизнесмен трудится в Сочи, он является владельцем ООО "С-Т-Б", дополнительно оказывает помощь бойцам спецоперации, участвует в сборе гуманитарной помощи, иногда сам приезжает в новые регионы России.
© Фото предоставил Константин ТайструкДиректор охранной фирмы в Сочи Константин Тайструк отправил бойцам СВО 3 машины с минеральной водой
Директор охранной фирмы в Сочи Константин Тайструк отправил бойцам СВО 3 машины с минеральной водой
© Фото предоставил Константин Тайструк
Директор охранной фирмы в Сочи Константин Тайструк отправил бойцам СВО 3 машины с минеральной водой
"Изначально помощь нашими силами мы начали оказывать в марте 2022 года, практически сразу после начала (спецоперации - ред.), в связи с тем, что туда пошли подразделения краснодарского ОМОНа, мы им отправили две большие "Газели", и одну фуру питьевой воды с завода "Горячий Ключ", который мы тоже охраняем, - батальону ДНР "Пятнашка", - сказал Тайструк.
Он рассказал, что вода с "Горячеключевского" завода - не единственное, что было отправлено в новые регионы страны. Тайструк самостоятельно, а иногда с депутатом Госдумы Андреем Луговым, собирает снаряжение. "Я там (в новых регионах - ред.) был три раза. Последний раз мы привезли имущество и снаряжение для 58-й армии на 15 миллионов (рублей - ред.), там были квадрокоптеры, тепловизоры, приборы бесшумной стрельбы, антидроновые ружья. Передача у нас происходит адресно - в подразделение, которое нуждается в этой помощи", - отметил Тайструк. Он подчеркнул, что намерен помогать новым регионам России и уже готовится к отправке новой посылки из Сочи.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаАндрей ЛуговойСочиОМОН России
 
 
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