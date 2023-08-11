Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 11.08.2023 (обновлено: 11:47 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vnukovo-1889480916.html
В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты
В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты - РИА Новости, 11.08.2023
В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты
Московской аэропорт "Внуково" снял введенные утром в пятницу ограничения на полеты и работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:12
2023-08-11T11:47
внуково (аэропорт)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_5cdc4bfb97ce40356c0dba5bd7000903.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Московской аэропорт "Внуково" снял введенные утром в пятницу ограничения на полеты и работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее в пятницу в экстренных службах РИА Новости рассказали, что "Внуково" временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника. Аэропорт "Внуково" уточнял РИА Новости, что с 9.40 пятницы ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани."С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
https://ria.ru/20230811/kaluga-1889478782.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
внуково (аэропорт), безопасность
Внуково (аэропорт), Безопасность
В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты

Аэропорт Внуково заработал в штатном режиме после сообщений о дроне

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Московской аэропорт "Внуково" снял введенные утром в пятницу ограничения на полеты и работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее в пятницу в экстренных службах РИА Новости рассказали, что "Внуково" временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника. Аэропорт "Внуково" уточнял РИА Новости, что с 9.40 пятницы ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.
"С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Воздушное пространство над Калугой закрыли
Вчера, 11:09
 
Внуково (аэропорт)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала