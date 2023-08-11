https://ria.ru/20230811/vnukovo-1889480916.html
В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты
В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты - РИА Новости, 11.08.2023
В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты
Московской аэропорт "Внуково" снял введенные утром в пятницу ограничения на полеты и работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:12
2023-08-11T11:12
2023-08-11T11:47
внуково (аэропорт)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_5cdc4bfb97ce40356c0dba5bd7000903.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Московской аэропорт "Внуково" снял введенные утром в пятницу ограничения на полеты и работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее в пятницу в экстренных службах РИА Новости рассказали, что "Внуково" временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника. Аэропорт "Внуково" уточнял РИА Новости, что с 9.40 пятницы ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани."С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
https://ria.ru/20230811/kaluga-1889478782.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внуково (аэропорт), безопасность
Внуково (аэропорт), Безопасность
В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты
Аэропорт Внуково заработал в штатном режиме после сообщений о дроне
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Московской аэропорт "Внуково" снял введенные утром в пятницу ограничения на полеты и работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее в пятницу в экстренных службах РИА Новости рассказали, что "Внуково" временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника. Аэропорт "Внуково" уточнял РИА Новости, что с 9.40 пятницы ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.
"С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
Воздушное пространство над Калугой закрыли