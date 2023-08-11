https://ria.ru/20230811/vnukovo-1889480916.html

В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты

В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты - РИА Новости, 11.08.2023

В аэропорту Внуково сообщили о снятии ограничений на полеты

Московской аэропорт "Внуково" снял введенные утром в пятницу ограничения на полеты и работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:12

2023-08-11T11:12

2023-08-11T11:47

внуково (аэропорт)

безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Московской аэропорт "Внуково" снял введенные утром в пятницу ограничения на полеты и работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее в пятницу в экстренных службах РИА Новости рассказали, что "Внуково" временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника. Аэропорт "Внуково" уточнял РИА Новости, что с 9.40 пятницы ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани."С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".

https://ria.ru/20230811/kaluga-1889478782.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

внуково (аэропорт), безопасность