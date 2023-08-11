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Аэропорт Внуково временно закрыли, предположительно, из-за беспилотника
Аэропорт Внуково временно закрыли, предположительно, из-за беспилотника - РИА Новости, 11.08.2023
Аэропорт Внуково временно закрыли, предположительно, из-за беспилотника
Московский аэропорт Внуково приостановил работу, вероятно, из-за беспилотников, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:24
2023-08-11T10:24
2023-08-11T11:09
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Московский аэропорт Внуково приостановил работу, вероятно, из-за беспилотников, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Временно закрыт аэропорт Внуково, предварительная причина — из-за БПЛА", — уточнил собеседник агентства.Позднее в самом учреждении РИА Новости подтвердили приостановку работы."По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково с 09:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — сообщили в аэропорту.По данным источника РИА Новости в авиационных властях, воздушное пространство закрыто не только над Внуково, но и над аэропортом Калуга "с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".В ночь на четверг столичные аэропорты Внуково и Домодедово уже приостанавливали работу. Как сообщали в Минобороны, военные пресекли попытки Киева устроить террористические атаки с помощью беспилотников в нескольких регионах России, в том числе в Московской области.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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происшествия, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва
Аэропорт Внуково временно закрыли, предположительно, из-за беспилотника
Внуково временно закрыли из-за возможной угрозы от беспилотника