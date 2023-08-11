https://ria.ru/20230811/vnukovo-1889448953.html

Аэропорт Внуково временно закрыли, предположительно, из-за беспилотника

Аэропорт Внуково временно закрыли, предположительно, из-за беспилотника - РИА Новости, 11.08.2023

Аэропорт Внуково временно закрыли, предположительно, из-за беспилотника

Московский аэропорт Внуково приостановил работу, вероятно, из-за беспилотников, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:24

2023-08-11T10:24

2023-08-11T11:09

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Московский аэропорт Внуково приостановил работу, вероятно, из-за беспилотников, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Временно закрыт аэропорт Внуково, предварительная причина — из-за БПЛА", — уточнил собеседник агентства.Позднее в самом учреждении РИА Новости подтвердили приостановку работы."По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково с 09:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — сообщили в аэропорту.По данным источника РИА Новости в авиационных властях, воздушное пространство закрыто не только над Внуково, но и над аэропортом Калуга "с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".В ночь на четверг столичные аэропорты Внуково и Домодедово уже приостанавливали работу. Как сообщали в Минобороны, военные пресекли попытки Киева устроить террористические атаки с помощью беспилотников в нескольких регионах России, в том числе в Московской области.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва