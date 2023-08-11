https://ria.ru/20230811/vintovka-1889526977.html

На "Армии — 2023" представят новую крупнокалиберную винтовку

На "Армии — 2023" представят новую крупнокалиберную винтовку - РИА Новости, 11.08.2023

На "Армии — 2023" представят новую крупнокалиберную винтовку

"Высокоточные комплексы" на "Армии-2023" представят новую крупнокалиберную винтовку "Астарта", превосходящую по ТТХ предыдущие образцы, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:46

2023-08-11T12:46

2023-08-11T12:56

форум "армия — 2023"

кубинка

россия

высокоточные комплексы

конструкторское бюро приборостроения

воздушно-космические силы россии

технологии

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. "Высокоточные комплексы" на "Армии-2023" представят новую крупнокалиберную винтовку "Астарта", превосходящую по ТТХ предыдущие образцы, сообщили в Telegram-канале холдинга."По своим тактико-техническим характеристикам "Астарта" превосходит 12,7-мм снайперскую винтовку ОСВ-96. Новая винтовка отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка", - говорится в сообщении "Высокоточных комплексов".Винтовка разработана филиалом КБП им. Шипунова - ЦКИБ СОО.Также в холдинге сообщили, что в рамках форума проведут в многофункциональном стрелковом центре статический показ более 40 единиц стрелково-гранатометного вооружения, демонстрационные стрельбы.Там будут присутствовать известные образцы: 9-мм пистолет ГШ-18; 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000; 5,45-мм автомат двухсредный специальный АДС; 30-мм автоматический гранатометный комплекс АГС-30, гранатомет магазинный ГМ-94; 12,7-мм крупнокалиберная снайперская винтовка ВКС; 12,7-мм винтовка снайперская ОСВ-96 и ряд карабинов, в том числе охотничьих.Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.

https://ria.ru/20230810/oruzhie-1889282060.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

форум "армия — 2023", кубинка, россия, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, воздушно-космические силы россии, технологии