Кулеба заявил, что не видит ничего особенного от Ватикана по Украине
Кулеба заявил, что не видит подвижек в посредничестве Ватикана по Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете Mundo, что не видит никаких подвижек в посредничестве Ватикана по мирному разрешению конфликта, но приглашение папе Римскому Франциску посетить Украину остается в силе.
"Нет, если честно, я не вижу ничего особенного. Но наше приглашение папе (Римскому) посетить Украину остается в силе", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости, касательного мирного посредничества Ватикана. Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что папа Римский Франциск сможет посетить Украину и обсудить с ним вопрос поддержки "формулы мира".
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".
Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
В ходе трехдневного визита в Москву 28-30 июня кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине.