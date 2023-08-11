https://ria.ru/20230811/vatikan-1889458666.html

Кулеба заявил, что не видит ничего особенного от Ватикана по Украине

Кулеба заявил, что не видит ничего особенного от Ватикана по Украине - РИА Новости, 11.08.2023

Кулеба заявил, что не видит ничего особенного от Ватикана по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете Mundo, что не видит никаких подвижек в посредничестве Ватикана по мирному... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:36

2023-08-11T10:36

2023-08-11T10:38

специальная военная операция на украине

украина

ватикан

дмитрий кулеба

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете Mundo, что не видит никаких подвижек в посредничестве Ватикана по мирному разрешению конфликта, но приглашение папе Римскому Франциску посетить Украину остается в силе. "Нет, если честно, я не вижу ничего особенного. Но наше приглашение папе (Римскому) посетить Украину остается в силе", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости, касательного мирного посредничества Ватикана. Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что папа Римский Франциск сможет посетить Украину и обсудить с ним вопрос поддержки "формулы мира". Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". В ходе трехдневного визита в Москву 28-30 июня кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230806/papa-1888431996.html

https://ria.ru/20230804/deti-1888162993.html

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Кирилл Волков

украина, ватикан, дмитрий кулеба, франциск (хорхе марио бергольо), в мире, мид украины, ситуация в днр и лнр