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Кулеба заявил, что не видит ничего особенного от Ватикана по Украине - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 11.08.2023 (обновлено: 10:38 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vatikan-1889458666.html
Кулеба заявил, что не видит ничего особенного от Ватикана по Украине
Кулеба заявил, что не видит ничего особенного от Ватикана по Украине - РИА Новости, 11.08.2023
Кулеба заявил, что не видит ничего особенного от Ватикана по Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете Mundo, что не видит никаких подвижек в посредничестве Ватикана по мирному... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:36
2023-08-11T10:38
специальная военная операция на украине
украина
ватикан
дмитрий кулеба
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете Mundo, что не видит никаких подвижек в посредничестве Ватикана по мирному разрешению конфликта, но приглашение папе Римскому Франциску посетить Украину остается в силе. "Нет, если честно, я не вижу ничего особенного. Но наше приглашение папе (Римскому) посетить Украину остается в силе", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости, касательного мирного посредничества Ватикана. Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что папа Римский Франциск сможет посетить Украину и обсудить с ним вопрос поддержки "формулы мира". Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". В ходе трехдневного визита в Москву 28-30 июня кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230806/papa-1888431996.html
https://ria.ru/20230804/deti-1888162993.html
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украина, ватикан, дмитрий кулеба, франциск (хорхе марио бергольо), в мире, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ватикан, Дмитрий Кулеба, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба заявил, что не видит ничего особенного от Ватикана по Украине

Кулеба заявил, что не видит подвижек в посредничестве Ватикана по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете Mundo, что не видит никаких подвижек в посредничестве Ватикана по мирному разрешению конфликта, но приглашение папе Римскому Франциску посетить Украину остается в силе.
"Нет, если честно, я не вижу ничего особенного. Но наше приглашение папе (Римскому) посетить Украину остается в силе", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости, касательного мирного посредничества Ватикана. Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что папа Римский Франциск сможет посетить Украину и обсудить с ним вопрос поддержки "формулы мира".
Папа римский Франциск у храма Фатимской Богоматери в Фатиме, Португалия - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
"Этого мало": украинцев привело в ярость поведение папы римского
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Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что понтифик поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".
Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
В ходе трехдневного визита в Москву 28-30 июня кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
СМИ: Ватикан может назначить представителя по "возвращению детей из России"
4 августа, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВатиканДмитрий КулебаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)В миреМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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