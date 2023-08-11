Рейтинг@Mail.ru
Келин: Украина при накачке оружием превратится в несостоявшееся государство - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889641814.html
Келин: Украина при накачке оружием превратится в несостоявшееся государство
Келин: Украина при накачке оружием превратится в несостоявшееся государство - РИА Новости, 11.08.2023
Келин: Украина при накачке оружием превратится в несостоявшееся государство
Украина в случае продолжения её накачки западным вооружением превратится в "несостоявшееся государство", заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T21:57
2023-08-11T21:57
украина
россия
лондон
дмитрий песков
андрей келин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151816/66/1518166619_0:133:3405:2048_1920x0_80_0_0_608e4fe29e6e953f8ee674a201011262.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Украина в случае продолжения её накачки западным вооружением превратится в "несостоявшееся государство", заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News. "Я вижу только два выхода из этой ситуации (из конфликта - ред.). Если будет продолжаться накачка вооружением Украины, и если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны Украины, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством. Вот это самое страшное, потому что восстанавливать её потом будет просто некому, и средств на это не будет. Или же действительно будут реалистичные мирные переговоры", - сказал он в интервью. Интервью было размещено на Youtube-канале посольства. Посол заявил, что Россия оценит усилия всех стран, в том числе африканских, по разрешению украинского конфликта, однако на настоящий инициативы, которая бы "давала реалистичный выход из этого кризиса", нет. При этом информации о том, что проходило в Джедде во время консультаций по Украине 5-6 августа, у Москвы пока нет, добавил он. По словам дипломата, договоренность, которая будет одобрена и принята Россией, должна предполагать отсутствие угроз для РФ со стороны Киева, в том числе нейтральный безъядерный статус для Украины. Кроме того, должны быть обеспечены безопасность и все условия для русскоговорящих, а также должны быть признаны современные территориальные реалии, заявил Келин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230811/podarok-1889639301.html
https://ria.ru/20230811/kontrol-1889566519.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151816/66/1518166619_642:0:3373:2048_1920x0_80_0_0_9a622206d6dcff5dace20716a6634797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, лондон, дмитрий песков, андрей келин, нато
Украина, Россия, Лондон, Дмитрий Песков, Андрей Келин, НАТО
Келин: Украина при накачке оружием превратится в несостоявшееся государство

Келин: Украина при накачке западным оружием станет несостоявшимся государством

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Украина в случае продолжения её накачки западным вооружением превратится в "несостоявшееся государство", заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
"Я вижу только два выхода из этой ситуации (из конфликта - ред.). Если будет продолжаться накачка вооружением Украины, и если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны Украины, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством. Вот это самое страшное, потому что восстанавливать её потом будет просто некому, и средств на это не будет. Или же действительно будут реалистичные мирные переговоры", - сказал он в интервью. Интервью было размещено на Youtube-канале посольства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине
Вчера, 21:29
Посол заявил, что Россия оценит усилия всех стран, в том числе африканских, по разрешению украинского конфликта, однако на настоящий инициативы, которая бы "давала реалистичный выход из этого кризиса", нет. При этом информации о том, что проходило в Джедде во время консультаций по Украине 5-6 августа, у Москвы пока нет, добавил он.
По словам дипломата, договоренность, которая будет одобрена и принята Россией, должна предполагать отсутствие угроз для РФ со стороны Киева, в том числе нейтральный безъядерный статус для Украины. Кроме того, должны быть обеспечены безопасность и все условия для русскоговорящих, а также должны быть признаны современные территориальные реалии, заявил Келин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Эксперт считает, что США посредством пакетов помощи контролируют Украину
Вчера, 14:55
 
УкраинаРоссияЛондонДмитрий ПесковАндрей КелинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала