Келин: Украина при накачке оружием превратится в несостоявшееся государство
Келин: Украина при накачке западным оружием станет несостоявшимся государством
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Украина в случае продолжения её накачки западным вооружением превратится в "несостоявшееся государство", заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
"Я вижу только два выхода из этой ситуации (из конфликта - ред.). Если будет продолжаться накачка вооружением Украины, и если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны Украины, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством. Вот это самое страшное, потому что восстанавливать её потом будет просто некому, и средств на это не будет. Или же действительно будут реалистичные мирные переговоры", - сказал он в интервью. Интервью было размещено на Youtube-канале посольства.
Посол заявил, что Россия оценит усилия всех стран, в том числе африканских, по разрешению украинского конфликта, однако на настоящий инициативы, которая бы "давала реалистичный выход из этого кризиса", нет. При этом информации о том, что проходило в Джедде во время консультаций по Украине 5-6 августа, у Москвы пока нет, добавил он.
По словам дипломата, договоренность, которая будет одобрена и принята Россией, должна предполагать отсутствие угроз для РФ со стороны Киева, в том числе нейтральный безъядерный статус для Украины. Кроме того, должны быть обеспечены безопасность и все условия для русскоговорящих, а также должны быть признаны современные территориальные реалии, заявил Келин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.