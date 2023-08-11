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Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 11.08.2023
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20:49 11.08.2023 (обновлено: 21:50 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889636093.html
Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине
Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 11.08.2023
Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине
Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине, а наоборот стремится к лидерству в накачивании киевского режима... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:49
2023-08-11T21:50
нато
андрей келин
россия
украина
владимир путин
великобритания
сергей лавров
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине, а наоборот стремится к лидерству в накачивании киевского режима вооружением, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News. "Она (Британия – ред.) стремится быть везде первой по части организации кампании по продолжению накачки вооружениями… Никаких мирных инициатив в Лондоне не рассматривают и рассматривать не хотят", - сказал он в интервью. Интервью было опубликовано на Youtube-канале посольства. По словам главы российской дипмиссии, Великобритания и США начали делать из Украины так называемую "антиРоссию" еще до 2014 года. Несмотря на то, что оказываемая Британией Украине военная поддержка уступает по объему поддержке со стороны США, в Европе Лондон играет в этом отношении основную роль, что отражается на всем конфликте. "Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта", - заявил посол. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html
https://ria.ru/20230810/peregovory-1889396205.html
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нато, андрей келин, россия, украина, владимир путин, великобритания, сергей лавров
НАТО, Андрей Келин, Россия, Украина, Владимир Путин, Великобритания, Сергей Лавров
Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине

Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине, а наоборот стремится к лидерству в накачивании киевского режима вооружением, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
"Она (Британия – ред.) стремится быть везде первой по части организации кампании по продолжению накачки вооружениями… Никаких мирных инициатив в Лондоне не рассматривают и рассматривать не хотят", - сказал он в интервью. Интервью было опубликовано на Youtube-канале посольства.
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По словам главы российской дипмиссии, Великобритания и США начали делать из Украины так называемую "антиРоссию" еще до 2014 года. Несмотря на то, что оказываемая Британией Украине военная поддержка уступает по объему поддержке со стороны США, в Европе Лондон играет в этом отношении основную роль, что отражается на всем конфликте.
"Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта", - заявил посол.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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НАТОАндрей КелинРоссияУкраинаВладимир ПутинВеликобританияСергей Лавров
 
 
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