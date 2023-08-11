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Шольц послал важный сигнал Украине о России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 11.08.2023 (обновлено: 15:38 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889570706.html
Шольц послал важный сигнал Украине о России, пишут СМИ
Шольц послал важный сигнал Украине о России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2023
Шольц послал важный сигнал Украине о России, пишут СМИ
Бундесвер попросил производителя дальнобойных крылатых ракет Taurus ограничить их радиус действия перед отправкой на Украину, пишет Das Erste. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:08
2023-08-11T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
нато
бундесвер германии
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бундесвер попросил производителя дальнобойных крылатых ракет Taurus ограничить их радиус действия перед отправкой на Украину, пишет Das Erste. "Таким образом канцлер Олаф Шольц пытается исключить возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории дальнобойными ракетами. Сообщается, что он намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений", — говорится в публикации.Как рассказали изданию отраслевые эксперты, на внесение технических изменений потребуется несколько недель. Накануне новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщил, что Германия в ближайшее время обнародует решение о передаче ракет Taurus Украине. При этом в немецком правительстве не раз давали понять, что поставки этого типа вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889516037.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, нато, бундесвер германии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, НАТО, Бундесвер Германии, Вооруженные силы Украины
Шольц послал важный сигнал Украине о России, пишут СМИ

Das Este: ФРГ ограничит радиус действия ракет Taurus перед передачей Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бундесвер попросил производителя дальнобойных крылатых ракет Taurus ограничить их радиус действия перед отправкой на Украину, пишет Das Erste.
«
"Таким образом канцлер Олаф Шольц пытается исключить возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории дальнобойными ракетами. Сообщается, что он намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений", — говорится в публикации.
Как рассказали изданию отраслевые эксперты, на внесение технических изменений потребуется несколько недель.

Накануне новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщил, что Германия в ближайшее время обнародует решение о передаче ракет Taurus Украине. При этом в немецком правительстве не раз давали понять, что поставки этого типа вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцНАТОБундесвер ГерманииВооруженные силы Украины
 
 
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