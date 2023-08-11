https://ria.ru/20230811/ukraina-1889570706.html

Шольц послал важный сигнал Украине о России, пишут СМИ

Шольц послал важный сигнал Украине о России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2023

Шольц послал важный сигнал Украине о России, пишут СМИ

Бундесвер попросил производителя дальнобойных крылатых ракет Taurus ограничить их радиус действия перед отправкой на Украину, пишет Das Erste. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:08

2023-08-11T15:08

2023-08-11T15:38

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

нато

бундесвер германии

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бундесвер попросил производителя дальнобойных крылатых ракет Taurus ограничить их радиус действия перед отправкой на Украину, пишет Das Erste. "Таким образом канцлер Олаф Шольц пытается исключить возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории дальнобойными ракетами. Сообщается, что он намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений", — говорится в публикации.Как рассказали изданию отраслевые эксперты, на внесение технических изменений потребуется несколько недель. Накануне новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщил, что Германия в ближайшее время обнародует решение о передаче ракет Taurus Украине. При этом в немецком правительстве не раз давали понять, что поставки этого типа вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889516037.html

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