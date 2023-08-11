https://ria.ru/20230811/ukraina-1889470282.html

СМИ: на Украине ликвидируют офис уполномоченного по пропавшим без вести

СМИ: на Украине ликвидируют офис уполномоченного по пропавшим без вести - РИА Новости, 11.08.2023

СМИ: на Украине ликвидируют офис уполномоченного по пропавшим без вести

Кабмин Украины решил ликвидировать офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:01

2023-08-11T11:01

2023-08-11T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Кабмин Украины решил ликвидировать офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Правительство решило ликвидировать офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести, который, в частности, занимался обменом тел павших военнослужащих", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Общественного" со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, Олега Котенко. По словам Котенко, более чем год работы команда офиса встретилась с более чем 10 тысячами родственников пропавших без вести. Он заверил, что и дальше будет помогать людям, "но без полномочий это будет трудно". Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести был создан по решению кабмина в апреле прошлого года.

https://ria.ru/20230722/kanada-1885637714.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр