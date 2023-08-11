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СМИ: на Украине ликвидируют офис уполномоченного по пропавшим без вести - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889470282.html
СМИ: на Украине ликвидируют офис уполномоченного по пропавшим без вести
СМИ: на Украине ликвидируют офис уполномоченного по пропавшим без вести - РИА Новости, 11.08.2023
СМИ: на Украине ликвидируют офис уполномоченного по пропавшим без вести
Кабмин Украины решил ликвидировать офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:01
2023-08-11T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Кабмин Украины решил ликвидировать офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Правительство решило ликвидировать офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести, который, в частности, занимался обменом тел павших военнослужащих", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Общественного" со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, Олега Котенко. По словам Котенко, более чем год работы команда офиса встретилась с более чем 10 тысячами родственников пропавших без вести. Он заверил, что и дальше будет помогать людям, "но без полномочий это будет трудно". Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести был создан по решению кабмина в апреле прошлого года.
https://ria.ru/20230722/kanada-1885637714.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Украине ликвидируют офис уполномоченного по пропавшим без вести

"Суспильне": на Украине ликвидируют офис уполномоченного по пропавшим без вести

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Кабмин Украины решил ликвидировать офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Правительство решило ликвидировать офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести, который, в частности, занимался обменом тел павших военнослужащих", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Общественного" со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, Олега Котенко. По словам Котенко, более чем год работы команда офиса встретилась с более чем 10 тысячами родственников пропавших без вести. Он заверил, что и дальше будет помогать людям, "но без полномочий это будет трудно".
Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести был создан по решению кабмина в апреле прошлого года.
Канада - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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