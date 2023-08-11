Рейтинг@Mail.ru
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 11.08.2023 (обновлено: 10:52 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889426275.html
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ
Читатели Le Figaro высоко оценили действия России в противостоянии украинскому контрнаступлению. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:17
2023-08-11T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886904134_0:137:3267:1975_1920x0_80_0_0_2f185172acbbac3f251f28f9f6bf2423.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили действия России в противостоянии украинскому контрнаступлению.Так они отреагировали на статью, в которой говорилось, что Россия выбрала тактику истощения ВСУ и неожиданной атаки в Харьковской области. "Русские — вы не проиграете и бросите вызов Западу", — написал один из комментаторов. "НАТО и западные СМИ встречаются с реальностью: это их жалит. Мы движемся к прекращению боевых действий", — поддержал другой. "Украинцы должны привыкнуть к мысли, что у них будут новые границы", — отметил третий. "Кто на секунду поверил, что Украина может вытеснить русских? Ах да, западные чиновники", — поделился мнением еще один пользователь. "Какая неожиданность", — с иронией заключили читатели. Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230811/afrika-1889328107.html
https://ria.ru/20230811/sverzhenie-1889412506.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886904134_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_b45c509922e5d346eac0f4c483912222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, нато, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ

Читатели Figaro поддержали тактику России в сопротивлении контрнаступлению ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили действия России в противостоянии украинскому контрнаступлению.
Так они отреагировали на статью, в которой говорилось, что Россия выбрала тактику истощения ВСУ и неожиданной атаки в Харьковской области.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Запад запаниковал. Франция готовится к войне
Вчера, 08:00
"Русские — вы не проиграете и бросите вызов Западу", — написал один из комментаторов.
"НАТО и западные СМИ встречаются с реальностью: это их жалит. Мы движемся к прекращению боевых действий", — поддержал другой.
"Украинцы должны привыкнуть к мысли, что у них будут новые границы", — отметил третий.
"Кто на секунду поверил, что Украина может вытеснить русских? Ах да, западные чиновники", — поделился мнением еще один пользователь.
"Какая неожиданность", — с иронией заключили читатели.

Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
"Разрушил Украину". В Сети объяснили Зеленскому, почему он проигрывает
Вчера, 06:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала