https://ria.ru/20230811/ukraina-1889426275.html

Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ

Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023

Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ

Читатели Le Figaro высоко оценили действия России в противостоянии украинскому контрнаступлению. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:17

2023-08-11T09:17

2023-08-11T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

франция

нато

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили действия России в противостоянии украинскому контрнаступлению.Так они отреагировали на статью, в которой говорилось, что Россия выбрала тактику истощения ВСУ и неожиданной атаки в Харьковской области. "Русские — вы не проиграете и бросите вызов Западу", — написал один из комментаторов. "НАТО и западные СМИ встречаются с реальностью: это их жалит. Мы движемся к прекращению боевых действий", — поддержал другой. "Украинцы должны привыкнуть к мысли, что у них будут новые границы", — отметил третий. "Кто на секунду поверил, что Украина может вытеснить русских? Ах да, западные чиновники", — поделился мнением еще один пользователь. "Какая неожиданность", — с иронией заключили читатели. Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230811/afrika-1889328107.html

https://ria.ru/20230811/sverzhenie-1889412506.html

россия

франция

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в мире, россия, франция, нато, вооруженные силы украины, владимир путин