https://ria.ru/20230811/ukraina-1889426275.html
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ
Читатели Le Figaro высоко оценили действия России в противостоянии украинскому контрнаступлению. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:17
2023-08-11T09:17
2023-08-11T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили действия России в противостоянии украинскому контрнаступлению.Так они отреагировали на статью, в которой говорилось, что Россия выбрала тактику истощения ВСУ и неожиданной атаки в Харьковской области. "Русские — вы не проиграете и бросите вызов Западу", — написал один из комментаторов. "НАТО и западные СМИ встречаются с реальностью: это их жалит. Мы движемся к прекращению боевых действий", — поддержал другой. "Украинцы должны привыкнуть к мысли, что у них будут новые границы", — отметил третий. "Кто на секунду поверил, что Украина может вытеснить русских? Ах да, западные чиновники", — поделился мнением еще один пользователь. "Какая неожиданность", — с иронией заключили читатели. Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230811/afrika-1889328107.html
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в мире, россия, франция, нато, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ
Читатели Figaro поддержали тактику России в сопротивлении контрнаступлению ВСУ
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Читатели Le Figaro
высоко оценили действия России в противостоянии украинскому контрнаступлению.
Так они отреагировали на статью, в которой говорилось, что Россия выбрала тактику истощения ВСУ и неожиданной атаки в Харьковской области.
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"Русские — вы не проиграете и бросите вызов Западу", — написал один из комментаторов.
"НАТО и западные СМИ встречаются с реальностью: это их жалит. Мы движемся к прекращению боевых действий", — поддержал другой.
"Украинцы должны привыкнуть к мысли, что у них будут новые границы", — отметил третий.
"Кто на секунду поверил, что Украина может вытеснить русских? Ах да, западные чиновники", — поделился мнением еще один пользователь.
"Какая неожиданность", — с иронией заключили читатели.
Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском
направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин
, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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