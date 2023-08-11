https://ria.ru/20230811/ucheniya-1889610038.html

Польша проводит учения с применением батарей Patriot

Польша проводит учения с применением батарей Patriot - РИА Новости, 11.08.2023

Польша проводит учения с применением батарей Patriot

Вооружённые силы Польши проводят на авиабазе в центральной части страны учения с использованием батарей Patriot и интегрированной системы управления средствами... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:16

2023-08-11T18:16

2023-08-11T18:16

польша

варшава

мариуш блащак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775405_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_da8210bffde506bb4e192b46a1119b5a.jpg

ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Вооружённые силы Польши проводят на авиабазе в центральной части страны учения с использованием батарей Patriot и интегрированной системы управления средствами противоздушной и противоракетной обороны (IBCS), сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр обороны Мариуш Блащак. "На территории 32-й базы тактической авиации проводятся учения SOCHACZEW23 с использованием батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Учения затрагивают интеграцию всех элементов самого высокого уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны", - написал он. Польша на основе Patriot планирует создать в республике систему ПВО средней дальности. В рамках контракта, заключенного в марте 2018 года, в Польшу были доставлены первые две батареи Patriot. Позже польские военные сообщили, что намерены приобрести еще три дивизиона (шесть батарей) Patriot.

https://ria.ru/20230811/polsha-1889574007.html

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, варшава, мариуш блащак