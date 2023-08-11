https://ria.ru/20230811/ucheniya-1889610038.html
Польша проводит учения с применением батарей Patriot
Польша проводит учения с применением батарей Patriot - РИА Новости, 11.08.2023
Польша проводит учения с применением батарей Patriot
Вооружённые силы Польши проводят на авиабазе в центральной части страны учения с использованием батарей Patriot и интегрированной системы управления средствами... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:16
2023-08-11T18:16
2023-08-11T18:16
польша
варшава
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Вооружённые силы Польши проводят на авиабазе в центральной части страны учения с использованием батарей Patriot и интегрированной системы управления средствами противоздушной и противоракетной обороны (IBCS), сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр обороны Мариуш Блащак. "На территории 32-й базы тактической авиации проводятся учения SOCHACZEW23 с использованием батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Учения затрагивают интеграцию всех элементов самого высокого уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны", - написал он. Польша на основе Patriot планирует создать в республике систему ПВО средней дальности. В рамках контракта, заключенного в марте 2018 года, в Польшу были доставлены первые две батареи Patriot. Позже польские военные сообщили, что намерены приобрести еще три дивизиона (шесть батарей) Patriot.
https://ria.ru/20230811/polsha-1889574007.html
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польша, варшава, мариуш блащак
Польша, Варшава, Мариуш Блащак
Польша проводит учения с применением батарей Patriot
Блащак: польские военные проводят учения с батареями Patriot и системой IBCS