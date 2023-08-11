https://ria.ru/20230811/ubiystvo-1889609354.html

Жителя Ивановской области заподозрили в двух убийствах в разных регионах

Жителя Ивановской области заподозрили в двух убийствах в разных регионах - РИА Новости, 11.08.2023

Жителя Ивановской области заподозрили в двух убийствах в разных регионах

Ранее судимого жителя Шуи подозревают в двух убийствах на территории Ивановской и Нижегородской областей, сообщило следственное управление СК по Ивановской... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:14

2023-08-11T18:14

2023-08-11T18:14

происшествия

ивановская область

шуя

шуйский район

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Ранее судимого жителя Шуи подозревают в двух убийствах на территории Ивановской и Нижегородской областей, сообщило следственное управление СК по Ивановской области. По данным ведомства, 13 июня в лесу в Шуйском районе Ивановской области нашли частично закопанное тело 63-летней женщины, которая пропала 8 июня. Было возбуждено дело по статье об убийстве. Личность мужчины, причастного к совершению преступления, удалось установить. "По версии следствия, 8 июня 2023 года 41-летний житель Шуи, собиравший в лесополосе в районе деревни Филино Шуйского района металлолом, встретил в лесу 63-летнюю женщину. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый повалил женщину на землю и задушил. Впоследствии он закопал тело в лесном массиве и скрылся", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК. Отмечается, что мужчина "обвиняется в совершении, после убийства в Шуе, аналогичного преступления на территории Нижегородской области". В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина был судим за убийство и изнасилование.

https://ria.ru/20230801/zaderzhanie-1887537368.html

ивановская область

шуя

шуйский район

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ивановская область, шуя, шуйский район, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область