https://ria.ru/20230811/ubiystvo-1889609354.html
Жителя Ивановской области заподозрили в двух убийствах в разных регионах
Жителя Ивановской области заподозрили в двух убийствах в разных регионах - РИА Новости, 11.08.2023
Жителя Ивановской области заподозрили в двух убийствах в разных регионах
Ранее судимого жителя Шуи подозревают в двух убийствах на территории Ивановской и Нижегородской областей, сообщило следственное управление СК по Ивановской... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:14
2023-08-11T18:14
2023-08-11T18:14
происшествия
ивановская область
шуя
шуйский район
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Ранее судимого жителя Шуи подозревают в двух убийствах на территории Ивановской и Нижегородской областей, сообщило следственное управление СК по Ивановской области. По данным ведомства, 13 июня в лесу в Шуйском районе Ивановской области нашли частично закопанное тело 63-летней женщины, которая пропала 8 июня. Было возбуждено дело по статье об убийстве. Личность мужчины, причастного к совершению преступления, удалось установить. "По версии следствия, 8 июня 2023 года 41-летний житель Шуи, собиравший в лесополосе в районе деревни Филино Шуйского района металлолом, встретил в лесу 63-летнюю женщину. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый повалил женщину на землю и задушил. Впоследствии он закопал тело в лесном массиве и скрылся", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК. Отмечается, что мужчина "обвиняется в совершении, после убийства в Шуе, аналогичного преступления на территории Нижегородской области". В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина был судим за убийство и изнасилование.
https://ria.ru/20230801/zaderzhanie-1887537368.html
ивановская область
шуя
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, шуя, шуйский район, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область
Происшествия, Ивановская область, Шуя, Шуйский район, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область
Жителя Ивановской области заподозрили в двух убийствах в разных регионах
Жителя Шуи заподозрили в убийствах в Ивановской и Нижегородской областях