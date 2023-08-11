https://ria.ru/20230811/tsentr-1889549399.html

Национальный центр писателя Астафьева под Красноярском откроется в 2024 г

Национальный центр писателя Астафьева под Красноярском откроется в 2024 г - РИА Новости, 11.08.2023

Национальный центр писателя Астафьева под Красноярском откроется в 2024 г

Национальный центр писателя Виктора Астафьева в селе Овсянка под Красноярском будет построен и начнет работу в 2024 году к его столетнему юбилею, сообщил врио... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:15

2023-08-11T14:15

2023-08-11T14:15

красноярский край

михаил котюков

красноярск

ольга любимова

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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Национальный центр писателя Виктора Астафьева в селе Овсянка под Красноярском будет построен и начнет работу в 2024 году к его столетнему юбилею, сообщил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков у себя в телеграм-канале. По его словам, подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения Виктора Астафьева обсуждалась с министром культуры России Ольгой Любимовой. "В следующем году по всей стране пройдут фестивали, концерты, лекции и выставки, посвященные юбилею Виктора Петровича. Разумеется, главным центром праздника станет Овсянка — родное село писателя. Уже в следующем году там откроется Национальный центр Астафьева", - говорится в сообщении. Котюков отметил, что также на встрече обсуждалось обновление краевых учреждений культуры. В рамках нацпроекта "Культура" идут работы в ТЮЗе. Ремонт здания Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского планируем сделать до празднования 400-летия Красноярска. Виктор Петрович Астафьев – советский и российский писатель. Родился 1 мая 1924 года, умер 29 ноября 2001 года. Автор романов "Тают снега", "Печальный детектив", "Прокляты и убиты". В 2024 году исполнится сто лет со дня рождения писателя. О планах по созданию центра в конце ноября 2022 года в рамках форума "Российская креативная неделя – Сибирь" заявил министр культуры региона Аркадий Зинов.

https://ria.ru/20230810/krasnoyarsk-1889219093.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, михаил котюков, красноярск, ольга любимова