https://ria.ru/20230811/trevoga-1889434129.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.08.2023
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:44
2023-08-11T09:44
2023-08-11T09:44
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в пятницу в 9.14 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Спустя 13 минут тревогу объявили в Киевской, Черниговской и Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230802/povrezhdeniya-1887730037.html
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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины, в том числе в Киевской, объявили воздушную тревогу