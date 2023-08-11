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В Калужской области частично восстановили электроснабжение после пожара - РИА Новости, 11.08.2023
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12:33 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/svet-1889522696.html
В Калужской области частично восстановили электроснабжение после пожара
В Калужской области частично восстановили электроснабжение после пожара - РИА Новости, 11.08.2023
В Калужской области частично восстановили электроснабжение после пожара
Энергоснабжение, нарушенное после пожара на подстанции в селе Росва города Калуги, полностью планируется восстановить к 14 часам, в большей части населенных... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:33
2023-08-11T12:33
калуга
калужская область
владислав шапша
происшествия
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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Энергоснабжение, нарушенное после пожара на подстанции в селе Росва города Калуги, полностью планируется восстановить к 14 часам, в большей части населенных пунктов свет уже дали, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. Утром в пятницу Шапша сообщил, что в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. Возгорание ликвидировали. Из строя вышли два трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии. Глава региона отмечал, что проводится работа по переключению электросетей и скорейшему восстановлению подачи электричества жителям. "На настоящий момент восстановлено энергоснабжение большей части населенных пунктов, которые остались без электричества в результате пожара на подстанции в селе Росва. Ориентировочное время восстановления электроснабжения всех потребителей - 14.00 сегодняшнего дня", - сообщил Шапша в своем телеграм-канале.
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калуга, калужская область, владислав шапша, происшествия
Калуга, Калужская область, Владислав Шапша, Происшествия
В Калужской области частично восстановили электроснабжение после пожара

Шапша: в большинстве населенных пунктов Калужской области вернули электричество

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Здание Калужского драматического театра на Театральной площади. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Энергоснабжение, нарушенное после пожара на подстанции в селе Росва города Калуги, полностью планируется восстановить к 14 часам, в большей части населенных пунктов свет уже дали, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Утром в пятницу Шапша сообщил, что в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. Возгорание ликвидировали. Из строя вышли два трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии. Глава региона отмечал, что проводится работа по переключению электросетей и скорейшему восстановлению подачи электричества жителям.
"На настоящий момент восстановлено энергоснабжение большей части населенных пунктов, которые остались без электричества в результате пожара на подстанции в селе Росва. Ориентировочное время восстановления электроснабжения всех потребителей - 14.00 сегодняшнего дня", - сообщил Шапша в своем телеграм-канале.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В электроподстанцию в Калужской области попала молния
Вчера, 08:58
 
КалугаКалужская областьВладислав ШапшаПроисшествия
 
 
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