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В Калужской области частично восстановили электроснабжение после пожара

В Калужской области частично восстановили электроснабжение после пожара - РИА Новости, 11.08.2023

В Калужской области частично восстановили электроснабжение после пожара

Энергоснабжение, нарушенное после пожара на подстанции в селе Росва города Калуги, полностью планируется восстановить к 14 часам, в большей части населенных... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:33

2023-08-11T12:33

2023-08-11T12:33

калуга

калужская область

владислав шапша

происшествия

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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Энергоснабжение, нарушенное после пожара на подстанции в селе Росва города Калуги, полностью планируется восстановить к 14 часам, в большей части населенных пунктов свет уже дали, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. Утром в пятницу Шапша сообщил, что в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. Возгорание ликвидировали. Из строя вышли два трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии. Глава региона отмечал, что проводится работа по переключению электросетей и скорейшему восстановлению подачи электричества жителям. "На настоящий момент восстановлено энергоснабжение большей части населенных пунктов, которые остались без электричества в результате пожара на подстанции в селе Росва. Ориентировочное время восстановления электроснабжения всех потребителей - 14.00 сегодняшнего дня", - сообщил Шапша в своем телеграм-канале.

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калуга

калужская область

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Екатерина Зайцева

калуга, калужская область, владислав шапша, происшествия