В Калужской области частично восстановили электроснабжение после пожара
Шапша: в большинстве населенных пунктов Калужской области вернули электричество
© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Энергоснабжение, нарушенное после пожара на подстанции в селе Росва города Калуги, полностью планируется восстановить к 14 часам, в большей части населенных пунктов свет уже дали, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Утром в пятницу Шапша сообщил, что в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. Возгорание ликвидировали. Из строя вышли два трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии. Глава региона отмечал, что проводится работа по переключению электросетей и скорейшему восстановлению подачи электричества жителям.
"На настоящий момент восстановлено энергоснабжение большей части населенных пунктов, которые остались без электричества в результате пожара на подстанции в селе Росва. Ориентировочное время восстановления электроснабжения всех потребителей - 14.00 сегодняшнего дня", - сообщил Шапша в своем телеграм-канале.