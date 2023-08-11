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"Станут рабами". Украинцам предложили свергнуть Зеленского - РИА Новости, 11.08.2023
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06:50 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/sverzhenie-1889412506.html
"Станут рабами". Украинцам предложили свергнуть Зеленского
"Станут рабами". Украинцам предложили свергнуть Зеленского - РИА Новости, 11.08.2023
"Станут рабами". Украинцам предложили свергнуть Зеленского
Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе над доктриной, которая "залодит основу для трансформации... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T06:50
2023-08-11T06:50
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе над доктриной, которая "залодит основу для трансформации страны"."Тебя стоит отстранить от должности, а дни твои будут сочтены за решеткой. Ты разрушил Украину и ты до сих пор отправляешь молодых людей с подготовкой в несколько недель на поле боя, некоторые из них силой повязаны на улицах. Ты живешь иллюзиями, если ты до сих пор думаешь, что можешь одержать верх в этом конфликте", — прокомментировал Satoshi Nakamoto."Тебе нужно поработать над безоговорочной капитуляцией", — посоветовал Gabe."Зеленский, ты продолжаешь говорить о свободе, о свободе и еще раз о свободе. Какой свободы ты хочешь и от кого, от России? Окей, свобода от России и порабощение США и НАТО, прекрасная сделка, не так ли?" — отметил Altaf Xamza."Ты не выиграешь войну, мошенник, вне зависимости от того, сколько долларов налогоплательщиков США пришлет тебе на отмывание", — высказался Bob Brooks."Правило номер один — никогда не позволяй противнику знать твой следующий шаг. Вот почему ты проигрываешь", — написал darkmode.eth.Ранее украинский лидер заявлял, что Украина нуждается в доктрине, очерчивающей вопросы о будущем страны. По его словам, Киев должен в корне поменять подход к развитию и становлению государства и создать новую систему управления, которая должна привести страну в соответствие с европейскими стандартами.
https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889107378.html
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889207696.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, НАТО
"Станут рабами". Украинцам предложили свергнуть Зеленского

Пользователи Twitter посоветовали украинцам свергнуть Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе над доктриной, которая "залодит основу для трансформации страны".
«
"Тебя стоит отстранить от должности, а дни твои будут сочтены за решеткой. Ты разрушил Украину и ты до сих пор отправляешь молодых людей с подготовкой в несколько недель на поле боя, некоторые из них силой повязаны на улицах. Ты живешь иллюзиями, если ты до сих пор думаешь, что можешь одержать верх в этом конфликте", — прокомментировал Satoshi Nakamoto.
"Тебе нужно поработать над безоговорочной капитуляцией", — посоветовал Gabe.
"Зеленский, ты продолжаешь говорить о свободе, о свободе и еще раз о свободе. Какой свободы ты хочешь и от кого, от России? Окей, свобода от России и порабощение США и НАТО, прекрасная сделка, не так ли?" — отметил Altaf Xamza.
"Ты не выиграешь войну, мошенник, вне зависимости от того, сколько долларов налогоплательщиков США пришлет тебе на отмывание", — высказался Bob Brooks.
"Правило номер один — никогда не позволяй противнику знать твой следующий шаг. Вот почему ты проигрываешь", — написал darkmode.eth.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Мы не позволим. В США вынесли Зеленскому последнее предупреждение
9 августа, 15:55
Ранее украинский лидер заявлял, что Украина нуждается в доктрине, очерчивающей вопросы о будущем страны. По его словам, Киев должен в корне поменять подход к развитию и становлению государства и создать новую систему управления, которая должна привести страну в соответствие с европейскими стандартами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В Китае заявили о панике Зеленского после слов Путина
Вчера, 09:14
 
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