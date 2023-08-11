https://ria.ru/20230811/sverzhenie-1889412506.html

"Станут рабами". Украинцам предложили свергнуть Зеленского

"Станут рабами". Украинцам предложили свергнуть Зеленского - РИА Новости, 11.08.2023

"Станут рабами". Украинцам предложили свергнуть Зеленского

Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе над доктриной, которая "залодит основу для трансформации... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T06:50

2023-08-11T06:50

2023-08-11T06:50

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе над доктриной, которая "залодит основу для трансформации страны"."Тебя стоит отстранить от должности, а дни твои будут сочтены за решеткой. Ты разрушил Украину и ты до сих пор отправляешь молодых людей с подготовкой в несколько недель на поле боя, некоторые из них силой повязаны на улицах. Ты живешь иллюзиями, если ты до сих пор думаешь, что можешь одержать верх в этом конфликте", — прокомментировал Satoshi Nakamoto."Тебе нужно поработать над безоговорочной капитуляцией", — посоветовал Gabe."Зеленский, ты продолжаешь говорить о свободе, о свободе и еще раз о свободе. Какой свободы ты хочешь и от кого, от России? Окей, свобода от России и порабощение США и НАТО, прекрасная сделка, не так ли?" — отметил Altaf Xamza."Ты не выиграешь войну, мошенник, вне зависимости от того, сколько долларов налогоплательщиков США пришлет тебе на отмывание", — высказался Bob Brooks."Правило номер один — никогда не позволяй противнику знать твой следующий шаг. Вот почему ты проигрываешь", — написал darkmode.eth.Ранее украинский лидер заявлял, что Украина нуждается в доктрине, очерчивающей вопросы о будущем страны. По его словам, Киев должен в корне поменять подход к развитию и становлению государства и создать новую систему управления, которая должна привести страну в соответствие с европейскими стандартами.

https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889107378.html

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889207696.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, нато