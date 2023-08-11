Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/sudostroenie-1889529114.html
Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению
Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению - РИА Новости, 11.08.2023
Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению
Переход Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ позволит радикально повысить управленческую и финансовую эффективность компании, считает... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:51
2023-08-11T12:51
экономика
россия
втб
объединенная судостроительная корпорация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889527669_0:273:3069:1999_1920x0_80_0_0_ea00f87efe1b468f958062774c3adf20.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переход Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ позволит радикально повысить управленческую и финансовую эффективность компании, считает президент аналитического агентства "Бизнес Дром" Арсений Поярков. Президент России накануне поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на 5 лет. "В условиях санкционного давления важно наращивать производство, переформатировать цепочки поставщиков и искать новых партнеров. С переходом ОСК под управление ВТБ предстоит новый этап: радикальное повышение управленческой и финансовой эффективности. Обеспечить четко выстроенную систему корпоративного управления, привлечь частных инвесторов, в том числе зарубежных из "дружественных" стран, - это абсолютно реально", - сказал Поярков РИА Новости. Он отметил, что структура ОСК сегодня находится "в рабочем состоянии": сохранены компетенции, рабочие места, заказы выполняются, произведена базовая модернизация мощностей. "Причем спрос на суда будет только расти – а за счет импорта мы очевидно не сможем покрыть внутренние потребности, да это было бы и неправильно. Тем более что судостроение – это один из локомотивов всей экономики, обеспечивая и технологическое развитие", - полагает Поярков. Эксперт напомнил, что передача госпредприятий и активов в доверительное управление эффективным собственникам уже практиковалась. "Так, государство передало компании "Транснефть" в доверительное управление акции ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум" и связанного с ней активов. Доверительное управление сохраняется по сей день. В 2009 РЖД были переданы в доверительное управление акции Советско-Монгольского акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога", с тех пор каждые пять лет договор продляется. А в этом году компании "Русский водород" в доверительное управление переданы акции АО "Башкирская содовая компания", - пояснил он. Поярков подчеркнул, что выбор Группы ВТБ в качестве доверительного управляющего ОСК логичен, учитывая опыт группы как ведущей корпоративно-инвестиционной финансовой организации России. "В портфеле реализованных проектов ВТБ – ряд инфраструктурных объектов по всей России: дороги, аэропорты, портовые объекты. Группа давно взаимодействует как с компаниями-заказчиками судостроителей, так и с самими судостроителями. Особенности ОСК также им известны более чем кому бы то ни было, а опыт и компетенции позволяют ВТБ выстраивать корпоративные процессы на международном уровне", - указал он. С учетом разрабатываемой программы поддержки судостроения, включая докапитализацию ОСК для достройки убыточных заказов, погашения проблемной задолженности и повышение эффективности управления и финансового контроля, ОСК уже в ближайшем будущем должна стать безубыточной и качественно выполнять стратегические задачи – обеспечить страну большим объемом судов разной тоннажности и задач, резюмировал президент аналитического агентства "Бизнес Дром".
https://ria.ru/20230810/manturov-1889283179.html
https://realty.ria.ru/20230810/vtb-1889230773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889527669_542:153:3069:2048_1920x0_80_0_0_729d371b52a4fd6c4f5355d064c9ad5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, втб, объединенная судостроительная корпорация
Экономика, Россия, ВТБ, Объединенная судостроительная корпорация

Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛедостойкая стационарная платформа на стенде АО "Объединенной судостроительной корпорация" (ОСК)
Ледостойкая стационарная платформа на стенде АО Объединенной судостроительной корпорация (ОСК) - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Ледостойкая стационарная платформа на стенде АО "Объединенной судостроительной корпорация" (ОСК)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переход Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ позволит радикально повысить управленческую и финансовую эффективность компании, считает президент аналитического агентства "Бизнес Дром" Арсений Поярков.
Президент России накануне поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на 5 лет.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК
10 августа, 14:24
"В условиях санкционного давления важно наращивать производство, переформатировать цепочки поставщиков и искать новых партнеров. С переходом ОСК под управление ВТБ предстоит новый этап: радикальное повышение управленческой и финансовой эффективности. Обеспечить четко выстроенную систему корпоративного управления, привлечь частных инвесторов, в том числе зарубежных из "дружественных" стран, - это абсолютно реально", - сказал Поярков РИА Новости.
Он отметил, что структура ОСК сегодня находится "в рабочем состоянии": сохранены компетенции, рабочие места, заказы выполняются, произведена базовая модернизация мощностей.
«
"Причем спрос на суда будет только расти – а за счет импорта мы очевидно не сможем покрыть внутренние потребности, да это было бы и неправильно. Тем более что судостроение – это один из локомотивов всей экономики, обеспечивая и технологическое развитие", - полагает Поярков.
Эксперт напомнил, что передача госпредприятий и активов в доверительное управление эффективным собственникам уже практиковалась.
Строительство жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
ВТБ открыл кредитную линию на 5 млрд руб на строительство ЖК в Петербурге
10 августа, 11:08
"Так, государство передало компании "Транснефть" в доверительное управление акции ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум" и связанного с ней активов. Доверительное управление сохраняется по сей день. В 2009 РЖД были переданы в доверительное управление акции Советско-Монгольского акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога", с тех пор каждые пять лет договор продляется. А в этом году компании "Русский водород" в доверительное управление переданы акции АО "Башкирская содовая компания", - пояснил он.
Поярков подчеркнул, что выбор Группы ВТБ в качестве доверительного управляющего ОСК логичен, учитывая опыт группы как ведущей корпоративно-инвестиционной финансовой организации России.
«
"В портфеле реализованных проектов ВТБ – ряд инфраструктурных объектов по всей России: дороги, аэропорты, портовые объекты. Группа давно взаимодействует как с компаниями-заказчиками судостроителей, так и с самими судостроителями. Особенности ОСК также им известны более чем кому бы то ни было, а опыт и компетенции позволяют ВТБ выстраивать корпоративные процессы на международном уровне", - указал он.
С учетом разрабатываемой программы поддержки судостроения, включая докапитализацию ОСК для достройки убыточных заказов, погашения проблемной задолженности и повышение эффективности управления и финансового контроля, ОСК уже в ближайшем будущем должна стать безубыточной и качественно выполнять стратегические задачи – обеспечить страну большим объемом судов разной тоннажности и задач, резюмировал президент аналитического агентства "Бизнес Дром".
 
ЭкономикаРоссияВТБОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала