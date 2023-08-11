https://ria.ru/20230811/sudostroenie-1889529114.html
Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению
Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению - РИА Новости, 11.08.2023
Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению
Переход Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ позволит радикально повысить управленческую и финансовую эффективность компании, считает... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:51
2023-08-11T12:51
2023-08-11T12:51
экономика
россия
втб
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переход Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ позволит радикально повысить управленческую и финансовую эффективность компании, считает президент аналитического агентства "Бизнес Дром" Арсений Поярков. Президент России накануне поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на 5 лет. "В условиях санкционного давления важно наращивать производство, переформатировать цепочки поставщиков и искать новых партнеров. С переходом ОСК под управление ВТБ предстоит новый этап: радикальное повышение управленческой и финансовой эффективности. Обеспечить четко выстроенную систему корпоративного управления, привлечь частных инвесторов, в том числе зарубежных из "дружественных" стран, - это абсолютно реально", - сказал Поярков РИА Новости. Он отметил, что структура ОСК сегодня находится "в рабочем состоянии": сохранены компетенции, рабочие места, заказы выполняются, произведена базовая модернизация мощностей. "Причем спрос на суда будет только расти – а за счет импорта мы очевидно не сможем покрыть внутренние потребности, да это было бы и неправильно. Тем более что судостроение – это один из локомотивов всей экономики, обеспечивая и технологическое развитие", - полагает Поярков. Эксперт напомнил, что передача госпредприятий и активов в доверительное управление эффективным собственникам уже практиковалась. "Так, государство передало компании "Транснефть" в доверительное управление акции ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум" и связанного с ней активов. Доверительное управление сохраняется по сей день. В 2009 РЖД были переданы в доверительное управление акции Советско-Монгольского акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога", с тех пор каждые пять лет договор продляется. А в этом году компании "Русский водород" в доверительное управление переданы акции АО "Башкирская содовая компания", - пояснил он. Поярков подчеркнул, что выбор Группы ВТБ в качестве доверительного управляющего ОСК логичен, учитывая опыт группы как ведущей корпоративно-инвестиционной финансовой организации России. "В портфеле реализованных проектов ВТБ – ряд инфраструктурных объектов по всей России: дороги, аэропорты, портовые объекты. Группа давно взаимодействует как с компаниями-заказчиками судостроителей, так и с самими судостроителями. Особенности ОСК также им известны более чем кому бы то ни было, а опыт и компетенции позволяют ВТБ выстраивать корпоративные процессы на международном уровне", - указал он. С учетом разрабатываемой программы поддержки судостроения, включая докапитализацию ОСК для достройки убыточных заказов, погашения проблемной задолженности и повышение эффективности управления и финансового контроля, ОСК уже в ближайшем будущем должна стать безубыточной и качественно выполнять стратегические задачи – обеспечить страну большим объемом судов разной тоннажности и задач, резюмировал президент аналитического агентства "Бизнес Дром".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, втб, объединенная судостроительная корпорация
Экономика, Россия, ВТБ, Объединенная судостроительная корпорация
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переход Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ позволит радикально повысить управленческую и финансовую эффективность компании, считает президент аналитического агентства "Бизнес Дром" Арсений Поярков.
Президент России накануне поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на 5 лет.
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК
"В условиях санкционного давления важно наращивать производство, переформатировать цепочки поставщиков и искать новых партнеров. С переходом ОСК под управление ВТБ предстоит новый этап: радикальное повышение управленческой и финансовой эффективности. Обеспечить четко выстроенную систему корпоративного управления, привлечь частных инвесторов, в том числе зарубежных из "дружественных" стран, - это абсолютно реально", - сказал Поярков РИА Новости.
Он отметил, что структура ОСК сегодня находится "в рабочем состоянии": сохранены компетенции, рабочие места, заказы выполняются, произведена базовая модернизация мощностей.
«
"Причем спрос на суда будет только расти – а за счет импорта мы очевидно не сможем покрыть внутренние потребности, да это было бы и неправильно. Тем более что судостроение – это один из локомотивов всей экономики, обеспечивая и технологическое развитие", - полагает Поярков.
Эксперт напомнил, что передача госпредприятий и активов в доверительное управление эффективным собственникам уже практиковалась.
ВТБ открыл кредитную линию на 5 млрд руб на строительство ЖК в Петербурге
"Так, государство передало компании "Транснефть" в доверительное управление акции ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум" и связанного с ней активов. Доверительное управление сохраняется по сей день. В 2009 РЖД были переданы в доверительное управление акции Советско-Монгольского акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога", с тех пор каждые пять лет договор продляется. А в этом году компании "Русский водород" в доверительное управление переданы акции АО "Башкирская содовая компания", - пояснил он.
Поярков подчеркнул, что выбор Группы ВТБ
в качестве доверительного управляющего ОСК логичен, учитывая опыт группы как ведущей корпоративно-инвестиционной финансовой организации России
.
«
"В портфеле реализованных проектов ВТБ – ряд инфраструктурных объектов по всей России: дороги, аэропорты, портовые объекты. Группа давно взаимодействует как с компаниями-заказчиками судостроителей, так и с самими судостроителями. Особенности ОСК также им известны более чем кому бы то ни было, а опыт и компетенции позволяют ВТБ выстраивать корпоративные процессы на международном уровне", - указал он.
С учетом разрабатываемой программы поддержки судостроения, включая докапитализацию ОСК для достройки убыточных заказов, погашения проблемной задолженности и повышение эффективности управления и финансового контроля, ОСК уже в ближайшем будущем должна стать безубыточной и качественно выполнять стратегические задачи – обеспечить страну большим объемом судов разной тоннажности и задач, резюмировал президент аналитического агентства "Бизнес Дром".