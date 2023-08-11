https://ria.ru/20230811/sudostroenie-1889529114.html

Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению

Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению - РИА Новости, 11.08.2023

Эксперт: переход ОСК под управление ВТБ даст новый импульс судостроению

Переход Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ позволит радикально повысить управленческую и финансовую эффективность компании, считает... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:51

2023-08-11T12:51

2023-08-11T12:51

экономика

россия

втб

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переход Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ позволит радикально повысить управленческую и финансовую эффективность компании, считает президент аналитического агентства "Бизнес Дром" Арсений Поярков. Президент России накануне поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на 5 лет. "В условиях санкционного давления важно наращивать производство, переформатировать цепочки поставщиков и искать новых партнеров. С переходом ОСК под управление ВТБ предстоит новый этап: радикальное повышение управленческой и финансовой эффективности. Обеспечить четко выстроенную систему корпоративного управления, привлечь частных инвесторов, в том числе зарубежных из "дружественных" стран, - это абсолютно реально", - сказал Поярков РИА Новости. Он отметил, что структура ОСК сегодня находится "в рабочем состоянии": сохранены компетенции, рабочие места, заказы выполняются, произведена базовая модернизация мощностей. "Причем спрос на суда будет только расти – а за счет импорта мы очевидно не сможем покрыть внутренние потребности, да это было бы и неправильно. Тем более что судостроение – это один из локомотивов всей экономики, обеспечивая и технологическое развитие", - полагает Поярков. Эксперт напомнил, что передача госпредприятий и активов в доверительное управление эффективным собственникам уже практиковалась. "Так, государство передало компании "Транснефть" в доверительное управление акции ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум" и связанного с ней активов. Доверительное управление сохраняется по сей день. В 2009 РЖД были переданы в доверительное управление акции Советско-Монгольского акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога", с тех пор каждые пять лет договор продляется. А в этом году компании "Русский водород" в доверительное управление переданы акции АО "Башкирская содовая компания", - пояснил он. Поярков подчеркнул, что выбор Группы ВТБ в качестве доверительного управляющего ОСК логичен, учитывая опыт группы как ведущей корпоративно-инвестиционной финансовой организации России. "В портфеле реализованных проектов ВТБ – ряд инфраструктурных объектов по всей России: дороги, аэропорты, портовые объекты. Группа давно взаимодействует как с компаниями-заказчиками судостроителей, так и с самими судостроителями. Особенности ОСК также им известны более чем кому бы то ни было, а опыт и компетенции позволяют ВТБ выстраивать корпоративные процессы на международном уровне", - указал он. С учетом разрабатываемой программы поддержки судостроения, включая докапитализацию ОСК для достройки убыточных заказов, погашения проблемной задолженности и повышение эффективности управления и финансового контроля, ОСК уже в ближайшем будущем должна стать безубыточной и качественно выполнять стратегические задачи – обеспечить страну большим объемом судов разной тоннажности и задач, резюмировал президент аналитического агентства "Бизнес Дром".

https://ria.ru/20230810/manturov-1889283179.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, втб, объединенная судостроительная корпорация