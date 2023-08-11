https://ria.ru/20230811/stroitelstvo-1889617135.html

Дан старт строительства второй очереди ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде

Дан старт строительства второй очереди ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде - РИА Новости, 11.08.2023

Дан старт строительства второй очереди ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде

Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин во время рабочей поездки в Новгородскую область участвовал в церемонии открытия первой очереди... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:38

2023-08-11T18:38

2023-08-11T18:38

новгородская область

максим орешкин

андрей никитин (политик)

новгородский государственный университет

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин во время рабочей поездки в Новгородскую область участвовал в церемонии открытия первой очереди Инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" (ИНТЦ), а также заложил камень в честь начала строительства второй очереди, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии также приняли губернатор региона Андрей Никитин, ректор Новгородского государственного университета Юрий Боровиков. Строительство ИНТЦ в Великом Новгороде на территории площадью 18,4 гектара, где расположены два корпуса здания площадью более 18 тысяч квадратных метров, осуществлено в два этапа. Первый корпус введен в эксплуатацию 9 декабря 2022 года, второй - 24 апреля 2023 года. Финансирование проекта составило 3,55 миллиарда рублей. "Место с солидной историей и уже с солидным настоящим, как мы видим в виде этого нового здания. Главное то, что этот проект на этом не останавливается, будет развиваться дальше - и эта территория, и знания в Новгороде будут двигаться вперёд. Отдельно хотел отметить, какое внимание этому проекту уделяет президент, который здесь был год назад. Думаю, не в последний раз - ещё раз приедет, почему что Новгород - место значимое для нашей страны. И действительно эта точка становится точкой развития Новгорода, Новгородской области, всего, по сути, Северо-Запада нашей страны", - отметил Орешкин. ИНТЦ Валдай базируется на трех площадках. В Великом Новгороде в состав ИНТЦ включены "Бизнес-Инкубатор", Новгородская техническая школа, а также земельный участок площадью 68 гектаров, расположенный в городе Валдай Новгородской области. "Здесь воплотилась наша мечта о развитии нашего региона, о развитии нашего города.. С точки зрения геологии, наверное, это был самый сложный объект за последние несколько десятилетий в нашем регионе. Более тысячи свай находятся в основании, потому что территория специфическая. Понятно, что есть и будут вопросы, какие-то доработки и замечания, но мне кажется, это стало нашим общегородским проектом, и все старались его сделать хорошо", - рассказал Никитин. В ходе реализации второго этапа предполагается выполнить проектирование и строительство лабораторного корпуса полупроводникового материаловедения с оснащением необходимой инженерной инфраструктурой и технологическим оборудованием, а также проектирование и выполнение работ по благоустройству прилегающей к объектам ИНТЦ рекреационной территории - на набережной будет проведено берегоукрепление и даже появится первый в Великом Новгороде фуникулёр. Канатная дорога улучшит доступность объектов на противоположных берегах реки Волхов и повысит туристическую привлекательность. "Мы планируем здесь создать замкнутый цикл микросборки. Я считаю, что для страны это будет уникальная возможность, когда исследования и разработки могут попадать в практическую реализацию. Это будет единственная такая лаборатория в стране. Когда есть возможность в дизайн-центре, который мы сформировали при поддержке Минобрнауки и Минпромторга России эту топологию микросхем потом в реальном производстве реализовать, её испытать", - сообщил Боровиков. ИНТЦ "Валдай" создан в соответствии с поручениями президента Владимира Путина. Инициатор проекта - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Основные направления деятельности - разработка сверхточных программно-аппаратных электронных систем, создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга. На начало 2023 года резидентами ИНТЦ стали 12 организаций, к концу 2023 года планируется увеличить количество резидентов до 25 организаций. ИНТЦ сотрудничает с госкорпорацией "Ростех", ФМБА России, "Росгеологией", госкорпорацией "Роскосмос", Концерном ВКО "Алмаз – Антей" и концерном "Радиоэлектронные технологии".

https://ria.ru/20230805/bespilotniki-1888328890.html

https://ria.ru/20230726/grant-1886497243.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, максим орешкин, андрей никитин (политик), новгородский государственный университет, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)