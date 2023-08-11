Дан старт строительства второй очереди ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиДан старт строительства второй очереди ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин во время рабочей поездки в Новгородскую область участвовал в церемонии открытия первой очереди Инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" (ИНТЦ), а также заложил камень в честь начала строительства второй очереди, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии также приняли губернатор региона Андрей Никитин, ректор Новгородского государственного университета Юрий Боровиков.
Строительство ИНТЦ в Великом Новгороде на территории площадью 18,4 гектара, где расположены два корпуса здания площадью более 18 тысяч квадратных метров, осуществлено в два этапа. Первый корпус введен в эксплуатацию 9 декабря 2022 года, второй - 24 апреля 2023 года. Финансирование проекта составило 3,55 миллиарда рублей.
"Место с солидной историей и уже с солидным настоящим, как мы видим в виде этого нового здания. Главное то, что этот проект на этом не останавливается, будет развиваться дальше - и эта территория, и знания в Новгороде будут двигаться вперёд. Отдельно хотел отметить, какое внимание этому проекту уделяет президент, который здесь был год назад. Думаю, не в последний раз - ещё раз приедет, почему что Новгород - место значимое для нашей страны. И действительно эта точка становится точкой развития Новгорода, Новгородской области, всего, по сути, Северо-Запада нашей страны", - отметил Орешкин.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиДан старт строительства второй очереди ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Дан старт строительства второй очереди ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде
ИНТЦ Валдай базируется на трех площадках. В Великом Новгороде в состав ИНТЦ включены "Бизнес-Инкубатор", Новгородская техническая школа, а также земельный участок площадью 68 гектаров, расположенный в городе Валдай Новгородской области.
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"Здесь воплотилась наша мечта о развитии нашего региона, о развитии нашего города.. С точки зрения геологии, наверное, это был самый сложный объект за последние несколько десятилетий в нашем регионе. Более тысячи свай находятся в основании, потому что территория специфическая. Понятно, что есть и будут вопросы, какие-то доработки и замечания, но мне кажется, это стало нашим общегородским проектом, и все старались его сделать хорошо", - рассказал Никитин.
В ходе реализации второго этапа предполагается выполнить проектирование и строительство лабораторного корпуса полупроводникового материаловедения с оснащением необходимой инженерной инфраструктурой и технологическим оборудованием, а также проектирование и выполнение работ по благоустройству прилегающей к объектам ИНТЦ рекреационной территории - на набережной будет проведено берегоукрепление и даже появится первый в Великом Новгороде фуникулёр. Канатная дорога улучшит доступность объектов на противоположных берегах реки Волхов и повысит туристическую привлекательность.
"Мы планируем здесь создать замкнутый цикл микросборки. Я считаю, что для страны это будет уникальная возможность, когда исследования и разработки могут попадать в практическую реализацию. Это будет единственная такая лаборатория в стране. Когда есть возможность в дизайн-центре, который мы сформировали при поддержке Минобрнауки и Минпромторга России эту топологию микросхем потом в реальном производстве реализовать, её испытать", - сообщил Боровиков.
ИНТЦ "Валдай" создан в соответствии с поручениями президента Владимира Путина. Инициатор проекта - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Основные направления деятельности - разработка сверхточных программно-аппаратных электронных систем, создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга. На начало 2023 года резидентами ИНТЦ стали 12 организаций, к концу 2023 года планируется увеличить количество резидентов до 25 организаций. ИНТЦ сотрудничает с госкорпорацией "Ростех", ФМБА России, "Росгеологией", госкорпорацией "Роскосмос", Концерном ВКО "Алмаз – Антей" и концерном "Радиоэлектронные технологии".