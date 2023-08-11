https://ria.ru/20230811/stroiteli-1889462064.html

Липецкие строители смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР

Липецкие строители смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР - РИА Новости, 11.08.2023

Липецкие строители смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР

Благодаря появлению в Мариуполе предприятия по выпуску металлочерепицы и профлиста строители и специалисты из Липецкой области и других регионов смогут быстрее... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:45

2023-08-11T10:45

2023-08-11T10:45

липецкая область

игорь артамонов

донецкая народная республика

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ЛИПЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Благодаря появлению в Мариуполе предприятия по выпуску металлочерепицы и профлиста строители и специалисты из Липецкой области и других регионов смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР, сообщили глава региона Игорь Артамонов, комментируя открытия нового производства липецкой компании "Металл Трейд". Артамонов отметил, что теперь они будут снабжены стройматериалами, которые профильные организации зачастую вынуждены закупать в других регионах, что сказывается на сроках и стоимости доставки продукции. Кроме того, предприятие предоставляет мариупольцам новые рабочие места, что положительно сказывается на экономике города и республики в целом. "Открытие подобных производственных площадок на территории Донбасса, безусловно, создаёт благоприятные условия для восстановления и развития промышленных мощностей, а также для восстановления новых регионов России в более короткие сроки за счёт сокращения логистического и производственного циклов", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230810/remont-1889229407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, донецкая народная республика