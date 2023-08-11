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Липецкие строители смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР - РИА Новости, 11.08.2023
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Липецкая область
 
10:45 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/stroiteli-1889462064.html
Липецкие строители смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР
Липецкие строители смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР - РИА Новости, 11.08.2023
Липецкие строители смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР
Благодаря появлению в Мариуполе предприятия по выпуску металлочерепицы и профлиста строители и специалисты из Липецкой области и других регионов смогут быстрее... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:45
2023-08-11T10:45
липецкая область
игорь артамонов
донецкая народная республика
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ЛИПЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Благодаря появлению в Мариуполе предприятия по выпуску металлочерепицы и профлиста строители и специалисты из Липецкой области и других регионов смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР, сообщили глава региона Игорь Артамонов, комментируя открытия нового производства липецкой компании "Металл Трейд". Артамонов отметил, что теперь они будут снабжены стройматериалами, которые профильные организации зачастую вынуждены закупать в других регионах, что сказывается на сроках и стоимости доставки продукции. Кроме того, предприятие предоставляет мариупольцам новые рабочие места, что положительно сказывается на экономике города и республики в целом. "Открытие подобных производственных площадок на территории Донбасса, безусловно, создаёт благоприятные условия для восстановления и развития промышленных мощностей, а также для восстановления новых регионов России в более короткие сроки за счёт сокращения логистического и производственного циклов", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, донецкая народная республика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Донецкая Народная Республика

Липецкие строители смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Благодаря появлению в Мариуполе предприятия по выпуску металлочерепицы и профлиста строители и специалисты из Липецкой области и других регионов смогут быстрее восстанавливать объекты в ДНР, сообщили глава региона Игорь Артамонов, комментируя открытия нового производства липецкой компании "Металл Трейд".
Артамонов отметил, что теперь они будут снабжены стройматериалами, которые профильные организации зачастую вынуждены закупать в других регионах, что сказывается на сроках и стоимости доставки продукции. Кроме того, предприятие предоставляет мариупольцам новые рабочие места, что положительно сказывается на экономике города и республики в целом.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций
10 августа, 11:09
"Открытие подобных производственных площадок на территории Донбасса, безусловно, создаёт благоприятные условия для восстановления и развития промышленных мощностей, а также для восстановления новых регионов России в более короткие сроки за счёт сокращения логистического и производственного циклов", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДонецкая Народная Республика
 
 
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