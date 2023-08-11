https://ria.ru/20230811/stavka-1889578739.html

Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки - РИА Новости, 11.08.2023

Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

Банк России по-прежнему допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:48

2023-08-11T15:48

2023-08-11T16:15

экономика

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Банк России по-прежнему допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции. Банк России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления. "Чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году, мы приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых в июле и допускаем ее повышение на следующих заседаниях", - сказал Заботкин.Зампред ЦБ напомнил, что среднегодовой прогноз ключевой ставки в 2023 году составляет 7,9-8,3% годовых, а с 24 июля до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5-9,3% годовых.

https://ria.ru/20230808/stavka-1888903052.html

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экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)