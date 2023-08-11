https://ria.ru/20230811/stanok-1889428270.html
Завод в Москве разработал станок для автоматизации алмазного шлифования
Завод в Москве разработал станок для автоматизации алмазного шлифования - РИА Новости, 11.08.2023
Завод в Москве разработал станок для автоматизации алмазного шлифования
В столице компания произвела новый многофункциональный шлифовальный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который предназначается для алмазного... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:16
2023-08-11T10:16
2023-08-11T10:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В столице компания произвела новый многофункциональный шлифовальный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который предназначается для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он назвал развитие станкостроения одним из важнейших факторов модернизации промышленности. Компании данной отрасли занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке станочной продукции."Московский завод "Шлифовальные станки", входящий в холдинг "СТАН", представил свою последнюю разработку – новый шлифовальный центр. Машина предназначена для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин. Они потом используются в качестве сменных элементов в токарных, фрезерных и сверлильных станках, в том числе с числовым программным управлением. Применение таких пластин в металлообработке позволяет значительно сократить издержки производства", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В станке имеется встроенный робот-манипулятор. Он выполняет загрузку, разгрузку заготовок и перемещение деталей в процессе обработки. Благодаря чему снижается время перенастройки между операциями и повышается эффективность работы. Также в данном шлифовальном центре имеется продвинутая система управления. Она позволяет оперативно контролировать процесс шлифования, а также корректировать его параметры в автоматическом режиме.На сегодняшний день завод формирует список заказов на данный станок. Также готовится запуск в серийное производство нового шлифовального центра.В свою очередь, гендиректор холдинга Борис Богатырев заявил, что данный аппарат может вытеснить с рынка зарубежные аналоги.По данным пресс-службы, в мае этого года на столичной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности – Металлообработка 2023" был презентован первый экземпляр данного станка. Помимо него в продуктовую линейку ООО "СТАН" входят портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. В компанию входят 5 промпредприятий и конструкторских бюро в 5 регионах Российской Федерации.Как отмечается в сообщении, Москва – город с развитым производством. В нем функционируют почти 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тыс. сотрудников. Каждый год открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и пр. Кроме того, в Москве активно внедряют инновации.В ДИПП уточнили, что размещение промышленных площадок в Москве открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны властей города. Для инвесторов город предлагает свыше двадцати мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы.
https://ria.ru/20230810/oborudovanie-1889237102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В столице компания произвела новый многофункциональный шлифовальный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который предназначается для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он назвал развитие станкостроения одним из важнейших факторов модернизации промышленности. Компании данной отрасли занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке станочной продукции.
«
"Московский завод "Шлифовальные станки", входящий в холдинг "СТАН", представил свою последнюю разработку – новый шлифовальный центр. Машина предназначена для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин. Они потом используются в качестве сменных элементов в токарных, фрезерных и сверлильных станках, в том числе с числовым программным управлением. Применение таких пластин в металлообработке позволяет значительно сократить издержки производства", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В станке имеется встроенный робот-манипулятор. Он выполняет загрузку, разгрузку заготовок и перемещение деталей в процессе обработки. Благодаря чему снижается время перенастройки между операциями и повышается эффективность работы. Также в данном шлифовальном центре имеется продвинутая система управления. Она позволяет оперативно контролировать процесс шлифования, а также корректировать его параметры в автоматическом режиме.
На сегодняшний день завод формирует список заказов на данный станок. Также готовится запуск в серийное производство нового шлифовального центра.
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В свою очередь, гендиректор холдинга Борис Богатырев заявил, что данный аппарат может вытеснить с рынка зарубежные аналоги.
По данным пресс-службы, в мае этого года на столичной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности – Металлообработка 2023" был презентован первый экземпляр данного станка. Помимо него в продуктовую линейку ООО "СТАН" входят портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. В компанию входят 5 промпредприятий и конструкторских бюро в 5 регионах Российской Федерации.
Как отмечается в сообщении, Москва – город с развитым производством. В нем функционируют почти 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тыс. сотрудников. Каждый год открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и пр. Кроме того, в Москве активно внедряют инновации.
В ДИПП уточнили, что размещение промышленных площадок в Москве открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны властей города. Для инвесторов город предлагает свыше двадцати мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы.