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В России действует сеть украинских спецслужб, утверждает Подоляк - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 11.08.2023 (обновлено: 14:42 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/spetssluzhby-1889553065.html
В России действует сеть украинских спецслужб, утверждает Подоляк
В России действует сеть украинских спецслужб, утверждает Подоляк - РИА Новости, 11.08.2023
В России действует сеть украинских спецслужб, утверждает Подоляк
СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины "имеют свою сеть в России", заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:19
2023-08-11T14:42
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
михаил подоляк
москва
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины "имеют свою сеть в России", заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью телеканалу "24 канал".&quot;Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России &lt;...&gt; будет расти количество атак беспилотников. Вы уже каждую ночь видите, что туда заходят все больше БПЛА&quot;, — сказал он.При этом Подоляк утверждает, что Украина "не воюет на территории России". В пятницу утром Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать объект в Москве с помощью БПЛА. Дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в западной части столицы, пострадавших нет. В начале августа мэр Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников при попытке пролета в город были сбиты средствами ПВО, но один долетел до башни в "Москва-сити", в результате чего повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа. Ранее глава международного комитета СФ Григорий Карасин назвал попытки атак украинских войск с помощью БПЛА на Черноморский флот и на Москву бесспорным показателем слабости киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что украинские войска, запуская БПЛА по зданиям "Москва-Сити", уподобляются международным террористам, атаковавшим башни-близнецы в Нью-Йорке, хотя сравнивать теракты нельзя, заявила.
https://ria.ru/20230724/ataka-1885962781.html
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служба безопасности украины, михаил подоляк, москва, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Михаил Подоляк, Москва, Украина, Владимир Зеленский
В России действует сеть украинских спецслужб, утверждает Подоляк

Сотрудник офиса Зеленского Подоляк заявил о сети украинских спецслужб в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины "имеют свою сеть в России", заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью телеканалу "24 канал".
«

"Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России <...> будет расти количество атак беспилотников. Вы уже каждую ночь видите, что туда заходят все больше БПЛА", — сказал он.

При этом Подоляк утверждает, что Украина "не воюет на территории России".
В пятницу утром Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать объект в Москве с помощью БПЛА. Дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в западной части столицы, пострадавших нет.
В начале августа мэр Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников при попытке пролета в город были сбиты средствами ПВО, но один долетел до башни в "Москва-сити", в результате чего повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа.
Ранее глава международного комитета СФ Григорий Карасин назвал попытки атак украинских войск с помощью БПЛА на Черноморский флот и на Москву бесспорным показателем слабости киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что украинские войска, запуская БПЛА по зданиям "Москва-Сити", уподобляются международным террористам, атаковавшим башни-близнецы в Нью-Йорке, хотя сравнивать теракты нельзя, заявила.
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Специальная военная операция на УкраинеСлужба безопасности УкраиныМихаил ПодолякМоскваУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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