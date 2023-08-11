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В России действует сеть украинских спецслужб, утверждает Подоляк

В России действует сеть украинских спецслужб, утверждает Подоляк - РИА Новости, 11.08.2023

В России действует сеть украинских спецслужб, утверждает Подоляк

СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины "имеют свою сеть в России", заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:19

2023-08-11T14:19

2023-08-11T14:42

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

михаил подоляк

москва

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины "имеют свою сеть в России", заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью телеканалу "24 канал"."Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России <...> будет расти количество атак беспилотников. Вы уже каждую ночь видите, что туда заходят все больше БПЛА", — сказал он.При этом Подоляк утверждает, что Украина "не воюет на территории России". В пятницу утром Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать объект в Москве с помощью БПЛА. Дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в западной части столицы, пострадавших нет. В начале августа мэр Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников при попытке пролета в город были сбиты средствами ПВО, но один долетел до башни в "Москва-сити", в результате чего повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа. Ранее глава международного комитета СФ Григорий Карасин назвал попытки атак украинских войск с помощью БПЛА на Черноморский флот и на Москву бесспорным показателем слабости киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что украинские войска, запуская БПЛА по зданиям "Москва-Сити", уподобляются международным террористам, атаковавшим башни-близнецы в Нью-Йорке, хотя сравнивать теракты нельзя, заявила.

https://ria.ru/20230724/ataka-1885962781.html

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служба безопасности украины, михаил подоляк, москва, украина, владимир зеленский