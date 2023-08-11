https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889534800.html

Киев за сутки потерял до 60 человек на Запорожском направлении

Киев за сутки потерял до 60 человек на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.08.2023

Киев за сутки потерял до 60 человек на Запорожском направлении

Российские войска на Запорожском направлении за сутки отразили три атаки противника, Киев потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:12

2023-08-11T13:12

2023-08-11T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские войска на Запорожском направлении за сутки отразили три атаки противника, Киев потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. "На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)