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Киев за сутки потерял до 60 человек на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял до 60 человек на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.08.2023
Киев за сутки потерял до 60 человек на Запорожском направлении
Российские войска на Запорожском направлении за сутки отразили три атаки противника, Киев потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:12
2023-08-11T13:12
2023-08-11T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские войска на Запорожском направлении за сутки отразили три атаки противника, Киев потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. "На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев за сутки потерял до 60 человек на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 60 человек на Запорожском направлении