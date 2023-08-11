https://ria.ru/20230811/spetsnaz-1889397869.html

Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета

Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета - РИА Новости, 11.08.2023

Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета

Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили огнем из миномета группу украинских военных на ореховском направлении в Запорожской области, соответствующее видео... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T00:02

2023-08-11T00:02

2023-08-11T00:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили огнем из миномета группу украинских военных на ореховском направлении в Запорожской области, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видна группа украинской пехоты, находящаяся в лесополосе. Рядом с ней впоследствии разрывается мина. После поражения этой группы к ней прибывает пикап для эвакуации и скрывается между деревьев. Кого в него погрузили - убитых или раненых, не видно из-за густой листвы. Следом разрывается следующий снаряд, и машина уезжает. На следующих кадрах видно, как остатки украинской группы тащат на полевых носилках военнослужащего, вероятно, раненого.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889301058.html

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2023

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины