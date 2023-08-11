Рейтинг@Mail.ru
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:02 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/spetsnaz-1889397869.html
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета - РИА Новости, 11.08.2023
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета
Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили огнем из миномета группу украинских военных на ореховском направлении в Запорожской области, соответствующее видео... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T00:02
2023-08-11T00:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886426246_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_a7336f372c009d224444668261523b60.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили огнем из миномета группу украинских военных на ореховском направлении в Запорожской области, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видна группа украинской пехоты, находящаяся в лесополосе. Рядом с ней впоследствии разрывается мина. После поражения этой группы к ней прибывает пикап для эвакуации и скрывается между деревьев. Кого в него погрузили - убитых или раненых, не видно из-за густой листвы. Следом разрывается следующий снаряд, и машина уезжает. На следующих кадрах видно, как остатки украинской группы тащат на полевых носилках военнослужащего, вероятно, раненого.
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889301058.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886426246_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_28c56b40c524c8a830dfed49ca6a1cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета

Спецназ "Осман" поразил группу ВСУ огнем из миномета на Ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили огнем из миномета группу украинских военных на ореховском направлении в Запорожской области, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видна группа украинской пехоты, находящаяся в лесополосе. Рядом с ней впоследствии разрывается мина. После поражения этой группы к ней прибывает пикап для эвакуации и скрывается между деревьев. Кого в него погрузили - убитых или раненых, не видно из-за густой листвы.
Следом разрывается следующий снаряд, и машина уезжает. На следующих кадрах видно, как остатки украинской группы тащат на полевых носилках военнослужащего, вероятно, раненого.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2023
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала