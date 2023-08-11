https://ria.ru/20230811/spetsnaz-1889397869.html
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета - РИА Новости, 11.08.2023
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета
Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили огнем из миномета группу украинских военных на ореховском направлении в Запорожской области, соответствующее видео... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T00:02
2023-08-11T00:02
2023-08-11T00:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили огнем из миномета группу украинских военных на ореховском направлении в Запорожской области, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видна группа украинской пехоты, находящаяся в лесополосе. Рядом с ней впоследствии разрывается мина. После поражения этой группы к ней прибывает пикап для эвакуации и скрывается между деревьев. Кого в него погрузили - убитых или раненых, не видно из-за густой листвы. Следом разрывается следующий снаряд, и машина уезжает. На следующих кадрах видно, как остатки украинской группы тащат на полевых носилках военнослужащего, вероятно, раненого.
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889301058.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы спецназа "Осман" поразили группу ВСУ огнем из миномета
Спецназ "Осман" поразил группу ВСУ огнем из миномета на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили огнем из миномета группу украинских военных на ореховском направлении в Запорожской области, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видна группа украинской пехоты, находящаяся в лесополосе. Рядом с ней впоследствии разрывается мина. После поражения этой группы к ней прибывает пикап для эвакуации и скрывается между деревьев. Кого в него погрузили - убитых или раненых, не видно из-за густой листвы.
Следом разрывается следующий снаряд, и машина уезжает. На следующих кадрах видно, как остатки украинской группы тащат на полевых носилках военнослужащего, вероятно, раненого.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2023