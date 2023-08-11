https://ria.ru/20230811/sklady-1889535957.html
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах - РИА Новости, 11.08.2023
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах
Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов украинских бригад в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:16
2023-08-11T13:16
2023-08-11T13:16
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880633117_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_0b9d788477b89e22abace423be09ffc5.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов украинских бригад в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Торецк Донецкой народной республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230811/ataki-1889532989.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880633117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_981c0b65b3c04d262d950c30c4fbf6d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах
ВС России поразили склады припасов ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях