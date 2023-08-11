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ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/sklady-1889535957.html
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах - РИА Новости, 11.08.2023
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах
Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов украинских бригад в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:16
2023-08-11T13:16
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов украинских бригад в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Торецк Донецкой народной республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах

ВС России поразили склады припасов ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях

© РИА Новости / Мария МарикянАртиллеристы добровольческой бригады ''Волки'
Артиллеристы добровольческой бригады ''Волки' - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Артиллеристы добровольческой бригады ''Волки'. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов украинских бригад в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, сообщило министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Торецк Донецкой народной республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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