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ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах

ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах - РИА Новости, 11.08.2023

ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в трех регионах

Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов украинских бригад в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:16

2023-08-11T13:16

2023-08-11T13:16

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов украинских бригад в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Торецк Донецкой народной республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230811/ataki-1889532989.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф