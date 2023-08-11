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Полвека легенды: как снимали "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 11.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 11.08.2023 (обновлено: 08:03 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/shtirlits-1886646639.html
Полвека легенды: как снимали "Семнадцать мгновений весны"
Полвека легенды: как снимали "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 11.08.2023
Полвека легенды: как снимали "Семнадцать мгновений весны"
Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны". Один из самых популярных советских сериалов с удовольствием смотрят до сих пор. О том, как РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:00
2023-08-11T08:03
культура
культура
татьяна лиознова
вячеслав тихонов
олег табаков
василий лановой
леонид куравлев
кино и сериалы
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны". Один из самых популярных советских сериалов с удовольствием смотрят до сих пор. О том, как проходили съемки, — в материале РИА Новости.Собака и знаменитая сцена в кафе: чего не было в сценарииЛитературной основой послужила одноименная книга Юлиана Семенова. Съемки шли в живописных уголках Москвы и павильонах Киностудии имени М. Горького, а также в ГДР, Латвии и Грузии.За режиссером Татьяной Лиозновой закрепилась слава "железной леди" отечественного кино. По воспоминаниям актеров, она не любила отступать от сценария и заставляла тщательно репетировать каждую сцену. Однако в "Семнадцати мгновениях весны" без импровизации не обошлось. Во время съемок к Вячеславу Тихонову возле дома его героя подбежал пес. Актер, любивший собак, погладил животное, и пес уткнулся в его ладони.Кроме того, в сценарии не было жены разведчика и еще нескольких второстепенных персонажей. Соответственно, не значилось и известной немой сцены в кафе — пятиминутной встречи Штирлица с супругой. Эпизод придумал Тихонов: о похожей ситуации ему рассказал знакомый разведчик-нелегал периода холодной войны Конон Молодый.&quot;Честно вам скажу, у меня по спине мурашки побежали, и я еле сдерживал слезы от того, как это было на самом деле. Когда я рассказал Татьяне Михайловне Лиозновой эту историю, это ее тоже так взволновало, что через несколько дней она сказала: &quot;Мы будем снимать эту сцену&quot;. Хотя ее в сценарии не было&quot;, — вспоминал Тихонов в фильме НТВ к 25-летию сериала.Жена Штирлица: гениальная немая рольНа роль жены Штирлица режиссер пригласила Элеонору Шашкову, а сопровождал ее герой Евгения Лазарева.&quot;В этой картине есть две гениальные роли, за которые отдельно следовало бы дать премию. Две роли, которые сыграны без единого слова. Это потруднее, чем сыграть Штирлица, где все на него работает, — подчеркивала Лиознова в интервью НТВ. — Эти две роли — его жена и парень, который приводит ее в этот кабачок&quot;.Тихонова и Шашкову должны были снимать в разные дни. Однако исполнитель роли Штирлица захотел посмотреть на свою экранную жену и приехал на съемки актрисы, что очень помогло ей вжиться в роль.&quot;На следующий день раздался звонок, и Тихонов сказал, что сниматься без меня не будет. И всю работу, которую проделала за столом, я проделала потом под камерой, глядя ему в глаза. Я думаю, иначе этого бы не произошло&quot;, — говорила Шашкова.Придуманный персонаж — разговорчивая приятельница Штирлица, старушка фрау Заурих. С помощью героини Эмилии Мильтон режиссер хотела "нарастить мир людей вокруг Штирлица"."Должны быть счастливы, что худой Лановой вас сыграл": легендарный кастШтандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц мог быть совсем другим: Лиознова признавалась, что не сразу выбрала на эту роль Тихонова, а рассматривала других актеров. Потенциальными исполнителями считают Арчила Гомиашвили, Иннокентия Смоктуновского и Олега Стриженова.&quot;Я могу назвать двух-трех актеров, которые значительно больше подходили для этой роли, потому что в их лице было нечто антипатичное, что тоже должно быть. Но у Тихонова было одно-единственное преимущество, и поэтому он им стал: он был совершенно свободен&quot;, — объясняла режиссер.Роль Адольфа Гитлера Лиознова хотела дать Леониду Куравлеву, который в итоге сыграл оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана.&quot;Она ведь мне предлагала на полном серьезе роль Гитлера в этой картине. У меня были пробы, у меня были репетиции. Другое дело, что я этого антихриста не осилил: моя природа, так сказать, взыграла и была против&quot;, — признавался артист.Айсман тоже дался Куравлеву не сразу. Тогда режиссер пошла на хитрость: сделала киношного эсэсовца одноглазым, и повязка помогла артисту почувствовать себя защищенным.Обергруппенфюрер СС Карл Вольф в исполнении Василия Ланового тоже далек от оригинала. Уже после выхода фильма писатель Юлиан Семенов рассказывал актеру о встрече с настоящим Вольфом, довольно крупным человеком, который отметил, что сыгравший его артист вовсе не похож на него.&quot;Я решил &quot;вмазать&quot; герру Вольфу, — цитировал Лановой слова Семенова в фильме Первого канала, — и сказал: &quot;Вы должны быть счастливы, что наш худой Лановой вас сыграл&quot;.Олег Табаков, воплотивший на экране образ бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, напротив, пришелся очень по душе родственникам начальника внешней разведки.&quot;К Рождеству пришла открытка с текстом таким: &quot;Спасибо вам, что вы были так же добры, как дядя Вальтер&quot;, — вспоминал актер.Метаморфозы "Мгновений": цветная версия и сокращенияЧерно-белые "Семнадцать мгновений весны" ко Дню Победы в 2009-м раскрасили. И переложили в формат современного сериала: каждую серию сократили в среднем на четверть экранного времени. Это понравилось не всем поклонникам телефильма.Сегодня оригинальную версию можно пересмотреть на всех популярных онлайн-платформах.
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2023
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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РИА Новости
1
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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культура, татьяна лиознова, вячеслав тихонов, олег табаков, василий лановой, леонид куравлев, кино и сериалы
Культура, Культура, Татьяна Лиознова, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Василий Лановой, Леонид Куравлев, Кино и сериалы

Полвека легенды: как снимали "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкРежиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма "Семнадцать мгновений весны"
Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Макс Альперт
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны". Один из самых популярных советских сериалов с удовольствием смотрят до сих пор. О том, как проходили съемки, — в материале РИА Новости.

Собака и знаменитая сцена в кафе: чего не было в сценарии

Литературной основой послужила одноименная книга Юлиана Семенова. Съемки шли в живописных уголках Москвы и павильонах Киностудии имени М. Горького, а также в ГДР, Латвии и Грузии.
За режиссером Татьяной Лиозновой закрепилась слава "железной леди" отечественного кино. По воспоминаниям актеров, она не любила отступать от сценария и заставляла тщательно репетировать каждую сцену. Однако в "Семнадцати мгновениях весны" без импровизации не обошлось. Во время съемок к Вячеславу Тихонову возле дома его героя подбежал пес. Актер, любивший собак, погладил животное, и пес уткнулся в его ладони.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВячеслав Тихонов, Светлана Светличная в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная в фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Кроме того, в сценарии не было жены разведчика и еще нескольких второстепенных персонажей. Соответственно, не значилось и известной немой сцены в кафе — пятиминутной встречи Штирлица с супругой. Эпизод придумал Тихонов: о похожей ситуации ему рассказал знакомый разведчик-нелегал периода холодной войны Конон Молодый.
«

"Честно вам скажу, у меня по спине мурашки побежали, и я еле сдерживал слезы от того, как это было на самом деле. Когда я рассказал Татьяне Михайловне Лиозновой эту историю, это ее тоже так взволновало, что через несколько дней она сказала: "Мы будем снимать эту сцену". Хотя ее в сценарии не было", — вспоминал Тихонов в фильме НТВ к 25-летию сериала.

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРежиссер Татьяна Лиознова
Режиссер Татьяна Лиознова - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Режиссер Татьяна Лиознова

Жена Штирлица: гениальная немая роль

На роль жены Штирлица режиссер пригласила Элеонору Шашкову, а сопровождал ее герой Евгения Лазарева.
«

"В этой картине есть две гениальные роли, за которые отдельно следовало бы дать премию. Две роли, которые сыграны без единого слова. Это потруднее, чем сыграть Штирлица, где все на него работает, — подчеркивала Лиознова в интервью НТВ. — Эти две роли — его жена и парень, который приводит ее в этот кабачок".

© РИА Новости / А. Гольцин | Перейти в медиабанкЭлеонора Шашкова в роли жены полковника Исаева в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Элеонора Шашкова в роли жены полковника Исаева в фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / А. Гольцин
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Элеонора Шашкова в роли жены полковника Исаева в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Тихонова и Шашкову должны были снимать в разные дни. Однако исполнитель роли Штирлица захотел посмотреть на свою экранную жену и приехал на съемки актрисы, что очень помогло ей вжиться в роль.
«

"На следующий день раздался звонок, и Тихонов сказал, что сниматься без меня не будет. И всю работу, которую проделала за столом, я проделала потом под камерой, глядя ему в глаза. Я думаю, иначе этого бы не произошло", — говорила Шашкова.

© Киностудия им. М. ГорькогоКадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны
© Киностудия им. М. Горького
Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Придуманный персонаж — разговорчивая приятельница Штирлица, старушка фрау Заурих. С помощью героини Эмилии Мильтон режиссер хотела "нарастить мир людей вокруг Штирлица".

"Должны быть счастливы, что худой Лановой вас сыграл": легендарный каст

Штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц мог быть совсем другим: Лиознова признавалась, что не сразу выбрала на эту роль Тихонова, а рассматривала других актеров. Потенциальными исполнителями считают Арчила Гомиашвили, Иннокентия Смоктуновского и Олега Стриженова.
«

"Я могу назвать двух-трех актеров, которые значительно больше подходили для этой роли, потому что в их лице было нечто антипатичное, что тоже должно быть. Но у Тихонова было одно-единственное преимущество, и поэтому он им стал: он был совершенно свободен", — объясняла режиссер.

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости
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Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Роль Адольфа Гитлера Лиознова хотела дать Леониду Куравлеву, который в итоге сыграл оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана.
«

"Она ведь мне предлагала на полном серьезе роль Гитлера в этой картине. У меня были пробы, у меня были репетиции. Другое дело, что я этого антихриста не осилил: моя природа, так сказать, взыграла и была против", — признавался артист.

Айсман тоже дался Куравлеву не сразу. Тогда режиссер пошла на хитрость: сделала киношного эсэсовца одноглазым, и повязка помогла артисту почувствовать себя защищенным.
© РИА Новости / А. Гольцин | Перейти в медиабанкЛеонид Броневой и Леонид Куравлев в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Леонид Броневой и Леонид Куравлев в фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / А. Гольцин
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Леонид Броневой и Леонид Куравлев в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Обергруппенфюрер СС Карл Вольф в исполнении Василия Ланового тоже далек от оригинала. Уже после выхода фильма писатель Юлиан Семенов рассказывал актеру о встрече с настоящим Вольфом, довольно крупным человеком, который отметил, что сыгравший его артист вовсе не похож на него.
«

"Я решил "вмазать" герру Вольфу, — цитировал Лановой слова Семенова в фильме Первого канала, — и сказал: "Вы должны быть счастливы, что наш худой Лановой вас сыграл".

© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Олег Табаков, воплотивший на экране образ бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, напротив, пришелся очень по душе родственникам начальника внешней разведки.
«

"К Рождеству пришла открытка с текстом таким: "Спасибо вам, что вы были так же добры, как дядя Вальтер", — вспоминал актер.

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктеры Олег Табаков и Вячеслав Тихонов
Актеры О.Табаков и В.Тихонов - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Актеры Олег Табаков и Вячеслав Тихонов

Метаморфозы "Мгновений": цветная версия и сокращения

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© Кадр предоставлен телеканалом "Россия"Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны
© Кадр предоставлен телеканалом "Россия"
Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Сегодня оригинальную версию можно пересмотреть на всех популярных онлайн-платформах.
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