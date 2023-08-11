https://ria.ru/20230811/shtirlits-1886646639.html

Полвека легенды: как снимали "Семнадцать мгновений весны"

Полвека легенды: как снимали "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 11.08.2023

Полвека легенды: как снимали "Семнадцать мгновений весны"

Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны". Один из самых популярных советских сериалов с удовольствием смотрят до сих пор. О том, как РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:03

культура

культура

татьяна лиознова

вячеслав тихонов

олег табаков

василий лановой

леонид куравлев

кино и сериалы

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны". Один из самых популярных советских сериалов с удовольствием смотрят до сих пор. О том, как проходили съемки, — в материале РИА Новости.Собака и знаменитая сцена в кафе: чего не было в сценарииЛитературной основой послужила одноименная книга Юлиана Семенова. Съемки шли в живописных уголках Москвы и павильонах Киностудии имени М. Горького, а также в ГДР, Латвии и Грузии.За режиссером Татьяной Лиозновой закрепилась слава "железной леди" отечественного кино. По воспоминаниям актеров, она не любила отступать от сценария и заставляла тщательно репетировать каждую сцену. Однако в "Семнадцати мгновениях весны" без импровизации не обошлось. Во время съемок к Вячеславу Тихонову возле дома его героя подбежал пес. Актер, любивший собак, погладил животное, и пес уткнулся в его ладони.Кроме того, в сценарии не было жены разведчика и еще нескольких второстепенных персонажей. Соответственно, не значилось и известной немой сцены в кафе — пятиминутной встречи Штирлица с супругой. Эпизод придумал Тихонов: о похожей ситуации ему рассказал знакомый разведчик-нелегал периода холодной войны Конон Молодый."Честно вам скажу, у меня по спине мурашки побежали, и я еле сдерживал слезы от того, как это было на самом деле. Когда я рассказал Татьяне Михайловне Лиозновой эту историю, это ее тоже так взволновало, что через несколько дней она сказала: "Мы будем снимать эту сцену". Хотя ее в сценарии не было", — вспоминал Тихонов в фильме НТВ к 25-летию сериала.Жена Штирлица: гениальная немая рольНа роль жены Штирлица режиссер пригласила Элеонору Шашкову, а сопровождал ее герой Евгения Лазарева."В этой картине есть две гениальные роли, за которые отдельно следовало бы дать премию. Две роли, которые сыграны без единого слова. Это потруднее, чем сыграть Штирлица, где все на него работает, — подчеркивала Лиознова в интервью НТВ. — Эти две роли — его жена и парень, который приводит ее в этот кабачок".Тихонова и Шашкову должны были снимать в разные дни. Однако исполнитель роли Штирлица захотел посмотреть на свою экранную жену и приехал на съемки актрисы, что очень помогло ей вжиться в роль."На следующий день раздался звонок, и Тихонов сказал, что сниматься без меня не будет. И всю работу, которую проделала за столом, я проделала потом под камерой, глядя ему в глаза. Я думаю, иначе этого бы не произошло", — говорила Шашкова.Придуманный персонаж — разговорчивая приятельница Штирлица, старушка фрау Заурих. С помощью героини Эмилии Мильтон режиссер хотела "нарастить мир людей вокруг Штирлица"."Должны быть счастливы, что худой Лановой вас сыграл": легендарный кастШтандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц мог быть совсем другим: Лиознова признавалась, что не сразу выбрала на эту роль Тихонова, а рассматривала других актеров. Потенциальными исполнителями считают Арчила Гомиашвили, Иннокентия Смоктуновского и Олега Стриженова."Я могу назвать двух-трех актеров, которые значительно больше подходили для этой роли, потому что в их лице было нечто антипатичное, что тоже должно быть. Но у Тихонова было одно-единственное преимущество, и поэтому он им стал: он был совершенно свободен", — объясняла режиссер.Роль Адольфа Гитлера Лиознова хотела дать Леониду Куравлеву, который в итоге сыграл оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана."Она ведь мне предлагала на полном серьезе роль Гитлера в этой картине. У меня были пробы, у меня были репетиции. Другое дело, что я этого антихриста не осилил: моя природа, так сказать, взыграла и была против", — признавался артист.Айсман тоже дался Куравлеву не сразу. Тогда режиссер пошла на хитрость: сделала киношного эсэсовца одноглазым, и повязка помогла артисту почувствовать себя защищенным.Обергруппенфюрер СС Карл Вольф в исполнении Василия Ланового тоже далек от оригинала. Уже после выхода фильма писатель Юлиан Семенов рассказывал актеру о встрече с настоящим Вольфом, довольно крупным человеком, который отметил, что сыгравший его артист вовсе не похож на него."Я решил "вмазать" герру Вольфу, — цитировал Лановой слова Семенова в фильме Первого канала, — и сказал: "Вы должны быть счастливы, что наш худой Лановой вас сыграл".Олег Табаков, воплотивший на экране образ бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, напротив, пришелся очень по душе родственникам начальника внешней разведки."К Рождеству пришла открытка с текстом таким: "Спасибо вам, что вы были так же добры, как дядя Вальтер", — вспоминал актер.Метаморфозы "Мгновений": цветная версия и сокращенияЧерно-белые "Семнадцать мгновений весны" ко Дню Победы в 2009-м раскрасили. И переложили в формат современного сериала: каждую серию сократили в среднем на четверть экранного времени. Это понравилось не всем поклонникам телефильма.Сегодня оригинальную версию можно пересмотреть на всех популярных онлайн-платформах.

https://ria.ru/20230402/kino-1862218665.html

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2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

культура, татьяна лиознова, вячеслав тихонов, олег табаков, василий лановой, леонид куравлев, кино и сериалы