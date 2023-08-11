https://ria.ru/20230811/servisy-1889484765.html

Сервисы для начинающих предпринимателей на МСП.РФ использовали 19 тысяч раз

Сервисы для начинающих предпринимателей на МСП.РФ использовали 19 тысяч раз - РИА Новости, 11.08.2023

Сервисы для начинающих предпринимателей на МСП.РФ использовали 19 тысяч раз

Сервисами для начинающих предпринимателей на Цифровой платформе МСП.РФ воспользовались более 19 тысяч раз, помощь в решении своих вопросов получили почти 15... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:18

2023-08-11T11:18

2023-08-11T11:18

экономика

корпорация мсп

александр исаевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сервисами для начинающих предпринимателей на Цифровой платформе МСП.РФ воспользовались более 19 тысяч раз, помощь в решении своих вопросов получили почти 15 тысяч человек из различных регионов РФ, сообщает Корпорация МСП, являющаяся оператором платформы. Для желающих открыть свое дело на МСП.РФ предусмотрены сервисы "Регистрация бизнеса", "Выбор организационно-правовой формы", "Выбор налогового режима" и "Получение электронной подписи". Наиболее востребованным оказался сервис "Выбор налогового режима", которым воспользовались более 10 тысяч раз. Самыми активными оказались пользователи из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. Также в топ-10 регионов по этому показателю вошли предприниматели из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Челябинской областей и Красноярского края, говорится в сообщении. "Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Онлайн-сервисы буквально за три минуты позволяют получить рекомендации по корректному выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой своего предприятия", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что, как показывает практика, многие предприниматели не знают о том, что у них неверно определен налоговый режим, и деятельность компании по документам расходится с реальной. Сервисы для начинающих предпринимателей доступны с момента запуска Цифровой платформы МСП.РФ в феврале 2022 года. Они позволяют пользователям быстро получать поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением. К примеру, сервис "Выбор организационно-правовой формы" после прохождения теста предоставляет пользователю памятку по предложенной форме. В ней описываются разрешенные виды деятельности, возможности привлечения наемных сотрудников, требования к сдаче отчетности и другие параметры. Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП.РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4500 государственных, в первую очередь, региональных мер поддержки бизнеса. Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230807/zakupki-1888585312.html

https://ria.ru/20230802/kmsp-1887740487.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп, александр исаевич