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Сервисы для начинающих предпринимателей на МСП.РФ использовали 19 тысяч раз - РИА Новости, 11.08.2023
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11:18 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/servisy-1889484765.html
Сервисы для начинающих предпринимателей на МСП.РФ использовали 19 тысяч раз
Сервисы для начинающих предпринимателей на МСП.РФ использовали 19 тысяч раз - РИА Новости, 11.08.2023
Сервисы для начинающих предпринимателей на МСП.РФ использовали 19 тысяч раз
Сервисами для начинающих предпринимателей на Цифровой платформе МСП.РФ воспользовались более 19 тысяч раз, помощь в решении своих вопросов получили почти 15... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:18
2023-08-11T11:18
экономика
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сервисами для начинающих предпринимателей на Цифровой платформе МСП.РФ воспользовались более 19 тысяч раз, помощь в решении своих вопросов получили почти 15 тысяч человек из различных регионов РФ, сообщает Корпорация МСП, являющаяся оператором платформы. Для желающих открыть свое дело на МСП.РФ предусмотрены сервисы "Регистрация бизнеса", "Выбор организационно-правовой формы", "Выбор налогового режима" и "Получение электронной подписи". Наиболее востребованным оказался сервис "Выбор налогового режима", которым воспользовались более 10 тысяч раз. Самыми активными оказались пользователи из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. Также в топ-10 регионов по этому показателю вошли предприниматели из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Челябинской областей и Красноярского края, говорится в сообщении. "Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Онлайн-сервисы буквально за три минуты позволяют получить рекомендации по корректному выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой своего предприятия", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что, как показывает практика, многие предприниматели не знают о том, что у них неверно определен налоговый режим, и деятельность компании по документам расходится с реальной. Сервисы для начинающих предпринимателей доступны с момента запуска Цифровой платформы МСП.РФ в феврале 2022 года. Они позволяют пользователям быстро получать поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением. К примеру, сервис "Выбор организационно-правовой формы" после прохождения теста предоставляет пользователю памятку по предложенной форме. В ней описываются разрешенные виды деятельности, возможности привлечения наемных сотрудников, требования к сдаче отчетности и другие параметры. Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП.РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4500 государственных, в первую очередь, региональных мер поддержки бизнеса. Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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экономика, корпорация мсп, александр исаевич
Экономика, Корпорация МСП, Александр Исаевич

Сервисы для начинающих предпринимателей на МСП.РФ использовали 19 тысяч раз

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сервисами для начинающих предпринимателей на Цифровой платформе МСП.РФ воспользовались более 19 тысяч раз, помощь в решении своих вопросов получили почти 15 тысяч человек из различных регионов РФ, сообщает Корпорация МСП, являющаяся оператором платформы.
Для желающих открыть свое дело на МСП.РФ предусмотрены сервисы "Регистрация бизнеса", "Выбор организационно-правовой формы", "Выбор налогового режима" и "Получение электронной подписи". Наиболее востребованным оказался сервис "Выбор налогового режима", которым воспользовались более 10 тысяч раз.
Логотип корпорации МСП
Доля закупок госкомпаний у МСП превысила 50% в первом полугодии
7 августа, 11:50
Самыми активными оказались пользователи из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. Также в топ-10 регионов по этому показателю вошли предприниматели из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Челябинской областей и Красноярского края, говорится в сообщении.
"Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Онлайн-сервисы буквально за три минуты позволяют получить рекомендации по корректному выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой своего предприятия", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что, как показывает практика, многие предприниматели не знают о том, что у них неверно определен налоговый режим, и деятельность компании по документам расходится с реальной.
Сервисы для начинающих предпринимателей доступны с момента запуска Цифровой платформы МСП.РФ в феврале 2022 года. Они позволяют пользователям быстро получать поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением. К примеру, сервис "Выбор организационно-правовой формы" после прохождения теста предоставляет пользователю памятку по предложенной форме. В ней описываются разрешенные виды деятельности, возможности привлечения наемных сотрудников, требования к сдаче отчетности и другие параметры.
Логотип корпорации МСП
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2 августа, 11:11
Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП.РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4500 государственных, в первую очередь, региональных мер поддержки бизнеса. Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
ЭкономикаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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