https://ria.ru/20230811/samozanyatye-1889366669.html

Ефимов: поступления в бюджет Москвы от самозанятых выросли на треть

Ефимов: поступления в бюджет Москвы от самозанятых выросли на треть - РИА Новости, 11.08.2023

Ефимов: поступления в бюджет Москвы от самозанятых выросли на треть

Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,6 млрд рублей налога на профессиональный доход в первые 6 месяцев текущего года, что на 36% превышает аналогичный... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:10

2023-08-11T10:10

2023-08-11T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,6 млрд рублей налога на профессиональный доход в первые 6 месяцев текущего года, что на 36% превышает аналогичный период 2022 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, с начала действия налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории столицы с 2019 года московский бюджет был пополнен самозанятыми на сумму 18,3 млрд рублей."В первом полугодии 2023 года они перечислили в бюджет столицы 4,6 млрд рублей. На 1 июля в Москве работали 1,39 млн плательщиков налога на профессиональный доход – это 18% от общего числа зарегистрированных в Российской Федерации самозанятых. За 6 месяцев 2023 года их количество в столице увеличилось на 156 тысяч человек", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов отметил, что для граждан, которые работают на себя без найма сотрудников, налоговый режим для самозанятых является благоприятным и обладает рядом преимуществ. Он отличается простотой регистрации, отсутствием необходимости пользоваться кассовой техникой и предоставления информации о налоговой отчетности. Кроме того, данные о заработанных доходах передаются в автоматизированном режиме.В пресс-службе отметили, что согласно данным, указанным при регистрации деятельности самозанятыми, они чаще всего предпочитают заниматься доставкой, грузовыми и пассажирскими перевозками, маркетингом и рекламой, сдачей жилья в аренду, строительством.По информации главы столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, с начала действия налогового режима в период с 1 января 2019 года по 1 июля 2023, доход самозанятых столицы достиг суммы в 753 млрд рублей, из которой 158 млрд было заработано за период январь-июнь текущего года.Багреева пояснила, что клиентам было выдано 45,9 миллионов чеков от самозанятых за первые полгода этого года. Что является больше на 30%, чем годом раньше. За этот же период прирост среднего чека составил 12% - порядка 2988 рублей.В пресс-службе уточнили, что Москва – город удобный для бизнеса и предпринимателей, в том числе молодых. Город помогает им на любом этапе развития своего дела: от идеи до выхода на международные рынки. Бизнесмены, в том числе и начинающие, могут участвовать в таких проектах, как "Московский акселератор", "Я – самозанятый"; конкурсах "Новатор Москвы", "Лидеры цифровой трансформации" и других. Благодаря мерам поддержки условия развития бизнеса в Москве становятся более комфортными.С помощью столичной службы занятости населения горожане могут оформить самозанятость и открыть свое дело. Первый замруководителя департамента труда и соцзащиты населения столицы Александра Александрова отметила, что самозанятость является устойчивым трендом рынка труда Москвы. Эта тенденция проявилась еще в период пандемии коронавируса и продолжает свое пошаговое развитие и в настоящий момент."Во флагманском центре “Моя работа” на улице Шаболовка для горожан, желающих начать работать на себя, мы создали уникальную экосистему “Самозанятость в руки”. Она включает в себя все этапы поддержки, начиная от консультаций и обучения, заканчивая поиском первых клиентов", - сказала Александрова.Она уточнила, что в течение последних трех лет более 35 тысяч москвичей уже воспользовались сервисами для запуска и развития своего дела. Самозанятость пользуется особенной популярностью среди молодежи - доля молодых людей составляет около половины. Также повышенным спросом самозанятость пользуется среди матерей. Благодаря ей они могут реализовывать свой творческий потенциал, совмещая его с заботой о семье. Среди инвалидов и людей старшего поколения также отмечается высокий интерес к работе на себя.В пресс-службе отметили, что интерес к ведению бизнеса в статусе самозанятого заметен по востребованности цифровой экосистемы "Все о самозанятости от А до Я" на сайте mbm.mos.ru. Там можно найти информацию мерах поддержки, программах по обучению, сервисах и услугах, которые действуют в Москве. Экосистема работает более, чем два года – за это время к ней обратились свыше 215,8 тысячи раз, а с начала текущего года – более 48,6 тысячи раз.Кроме того, в ГБУ "Малый бизнес Москвы" самозанятые могут обратиться за образовательной и консультационной поддержкой, бесплатными местами в коворкинге. Также для старта и развития своего бизнеса там можно воспользоваться предложениями лидеров рынка. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" осуществляется поддержка бизнеса и самозанятых.

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https://ria.ru/20230810/efimov-1889141250.html

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москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)