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Суд обязал прекратить розыск мэра Большого Камня - РИА Новости, 11.08.2023
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05:25 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/rozysk-1889410777.html
Суд обязал прекратить розыск мэра Большого Камня
Суд обязал прекратить розыск мэра Большого Камня - РИА Новости, 11.08.2023
Суд обязал прекратить розыск мэра Большого Камня
Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил жалобу защиты на отказ следствия прекратить розыск главы Большого Камня Рустяма Абушаева и обязал отменить... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:25
2023-08-11T05:25
происшествия
большой камень
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил жалобу защиты на отказ следствия прекратить розыск главы Большого Камня Рустяма Абушаева и обязал отменить постановление об объявлении мэра в розыск, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. В телеграм-канале краевой прокуратуры отмечалось, что обвиняемый объявлен в федеральный розыск. Позже Абушаев был заочно заключен под стражу Фрунзенским районным судом Владивостока по ходатайству следователей. В конце апреля Приморский краевой суд отменил постановление об аресте ввиду нарушений уголовно-процессуальных норм. При повторном избрании меры пресечения в начале мая Фрунзенский районный суд отказал следствию в заключении Абушаева под стражу. В конце мая Приморский краевой суд оставил в силе решение не заключать Абушаева под стражу. "Судом рассмотрена жалоба на постановление СУСК по Приморскому краю от 19 июня 2023 об отказе в удовлетворении жалобы адвоката Литвинского М. Ю. признать незаконным и обязать руководителя СУСК по Приморскому краю устранить допущенное нарушение, выразившееся в том, что постановление следователя об объявлении Абушаева в розыск не отменено. Постановлением Фрунзенского районного суда города Владивостока от 11 августа 2023 жалоба адвоката удовлетворена", - рассказали в пресс-службе судебной системы. Решение суда означает, что следователь должен будет отменить постановление об объявлении градоначальника в розыск, уточнили РИА Новости в пресс-службе. В апреле глава Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, в своем телеграм-канале сообщил, что участвует в специальной военной операции. По словам Абушаева, он давно решил поступить на военную службу. В администрации Большого Камня агентству уточнили, что мэр находится в отпуске и в отставку не подавал. Командир приморского добровольческого отряда "Тигр" подтвердил РИА Новости, что Абушаев служит у него, и предположил, что чиновник хорошо себя проявит.
https://ria.ru/20230810/sud-1889238130.html
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происшествия, большой камень, приморский край, россия
Происшествия, Большой Камень, Приморский край, Россия
Суд обязал прекратить розыск мэра Большого Камня

Суд обязал прекратить розыск мэра Большого Камня, уехавшего в зону СВО

© Фото : Рустям Абушаев/TelegramРустям Абушаев
Рустям Абушаев - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Рустям Абушаев/Telegram
Рустям Абушаев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил жалобу защиты на отказ следствия прекратить розыск главы Большого Камня Рустяма Абушаева и обязал отменить постановление об объявлении мэра в розыск, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.
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В телеграм-канале краевой прокуратуры отмечалось, что обвиняемый объявлен в федеральный розыск. Позже Абушаев был заочно заключен под стражу Фрунзенским районным судом Владивостока по ходатайству следователей. В конце апреля Приморский краевой суд отменил постановление об аресте ввиду нарушений уголовно-процессуальных норм. При повторном избрании меры пресечения в начале мая Фрунзенский районный суд отказал следствию в заключении Абушаева под стражу. В конце мая Приморский краевой суд оставил в силе решение не заключать Абушаева под стражу.
"Судом рассмотрена жалоба на постановление СУСК по Приморскому краю от 19 июня 2023 об отказе в удовлетворении жалобы адвоката Литвинского М. Ю. признать незаконным и обязать руководителя СУСК по Приморскому краю устранить допущенное нарушение, выразившееся в том, что постановление следователя об объявлении Абушаева в розыск не отменено. Постановлением Фрунзенского районного суда города Владивостока от 11 августа 2023 жалоба адвоката удовлетворена", - рассказали в пресс-службе судебной системы.
Решение суда означает, что следователь должен будет отменить постановление об объявлении градоначальника в розыск, уточнили РИА Новости в пресс-службе.
В апреле глава Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, в своем телеграм-канале сообщил, что участвует в специальной военной операции. По словам Абушаева, он давно решил поступить на военную службу. В администрации Большого Камня агентству уточнили, что мэр находится в отпуске и в отставку не подавал. Командир приморского добровольческого отряда "Тигр" подтвердил РИА Новости, что Абушаев служит у него, и предположил, что чиновник хорошо себя проявит.
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