https://ria.ru/20230811/rossiya-1889599977.html
МИД заявил, что Россия привержена недопустимости ядерной войны
МИД заявил, что Россия привержена недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 11.08.2023
МИД заявил, что Россия привержена недопустимости ядерной войны
Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, но при этом делает все необходимое для защиты национальной РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:30
2023-08-11T17:30
2023-08-11T17:50
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, но при этом делает все необходимое для защиты национальной безопасности и суверенитета, сообщили в МИД РФ. Как отметили в ведомстве, на фоне деградации в обществе оживилась дискуссия об актуальности мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил, осуществлявшихся с 90-х годов Россией, Великобританией и США, прозвучали призывы денонсировать договоренности с участием РФ и "ввести в действие механизм ядерного сдерживания", нацелив российские ракеты на США и Великобританию. "Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При этом руководство нашей страны твёрдо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана", - говорится в комментарии по поводу дискуссии об актуальности мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил, осуществлявшихся Россией, Великобританией и США. Там также подчеркивается, что РФ предпринимает необходимые меры, направленные на обеспечение национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета России, будет делать это впредь. Постулат о необходимости недопущения ядерной войны был подтвержден лидерами пяти ядерных стран 3 января 2022 года, в нем была подчеркнута и актуальность ранних заявлений о ненацеливании. Кроме того, в МИД РФ напомнили, что Московская декларация, суть которой заключалась в отказе от нацеливания друг на друга стратегических ядерных сил, договоренности носят политический характер, и процедура их расторжения или "денонсации" международным правом не регулируется. В ведомстве отметили касательно "введения в действие механизма ядерного сдерживания", что оно осуществляется непрерывно в отношении отдельных государств и военных коалиций, рассматривающих РФ как противника и обладающих ядерным оружием. "При этом одним из принципов ядерного сдерживания является поддержание постоянной готовности выделенной части сил и средств ядерного сдерживания к боевому применению. Все эти положения хорошо известны нашим оппонентам", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20230809/ssha-1888952773.html
https://ria.ru/20230806/sderzhivanie-1888425181.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
МИД заявил, что Россия привержена недопустимости ядерной войны
МИД: Россия выступает против ядерной войны, но делает все для своей безопасности
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, но при этом делает все необходимое для защиты национальной безопасности и суверенитета, сообщили в МИД РФ
.
Как отметили в ведомстве, на фоне деградации в обществе оживилась дискуссия об актуальности мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил, осуществлявшихся с 90-х годов Россией, Великобританией
и США
, прозвучали призывы денонсировать договоренности с участием РФ и "ввести в действие механизм ядерного сдерживания", нацелив российские ракеты на США и Великобританию.
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"Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При этом руководство нашей страны твёрдо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана", - говорится в комментарии по поводу дискуссии об актуальности мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил, осуществлявшихся Россией, Великобританией и США. Там также подчеркивается, что РФ предпринимает необходимые меры, направленные на обеспечение национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета России, будет делать это впредь.
Постулат о необходимости недопущения ядерной войны был подтвержден лидерами пяти ядерных стран 3 января 2022 года, в нем была подчеркнута и актуальность ранних заявлений о ненацеливании.
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Кроме того, в МИД РФ напомнили, что Московская декларация, суть которой заключалась в отказе от нацеливания друг на друга стратегических ядерных сил, договоренности носят политический характер, и процедура их расторжения или "денонсации" международным правом не регулируется.
В ведомстве отметили касательно "введения в действие механизма ядерного сдерживания", что оно осуществляется непрерывно в отношении отдельных государств и военных коалиций, рассматривающих РФ как противника и обладающих ядерным оружием.
"При этом одним из принципов ядерного сдерживания является поддержание постоянной готовности выделенной части сил и средств ядерного сдерживания к боевому применению. Все эти положения хорошо известны нашим оппонентам", - подчеркнули в МИД РФ.
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