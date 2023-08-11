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Россия сохраняет статус великой космической державы, заявили в Китае - РИА Новости, 11.08.2023
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15:02 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/rossiya-1889568933.html
Россия сохраняет статус великой космической державы, заявили в Китае
Россия сохраняет статус великой космической державы, заявили в Китае - РИА Новости, 11.08.2023
Россия сохраняет статус великой космической державы, заявили в Китае
Россия запуском автоматической станции "Луна-25" продемонстрировала, что она по-прежнему остается великой космической державой, несмотря на все испытываемые в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:02
2023-08-11T15:02
россия
луна
китай
в мире
космос - риа наука
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ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости. Россия запуском автоматической станции "Луна-25" продемонстрировала, что она по-прежнему остается великой космической державой, несмотря на все испытываемые в настоящий момент трудности, заявил РИА Новости в пятницу заявил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь. Эксперт отметил, что соперничество Советского Союза и США в исследованиях и полетах на Луну было одним из важных составляющих противостояния двух держав в период холодной войны. По его словам, "сегодняшняя Россия уже не та (страна), которой был тогдашний Советский Союз, она действительно сталкивается с многочисленными трудностями, но, судя по тому, как Россия заново восстанавливает свой путь в космосе, речь идет не столько о восстановлении амбиций великой державы, но в большей степени о том, что взор российского руководства не заблокирован нынешними трудностями, такими как украинский конфликт, а по-прежнему направлен вдаль". "Запуск исследовательского аппарата на Луну — это не только дорогостоящая задача, это также связано и с прошлой технической подготовкой. Очевидно, что сегодня Россия вряд ли собрала такой зонд из того, что было создано по старым советским технологиям того времени, непременно были использованы новые технологии, а значит, Россия по-прежнему демонстрирует свой статус великой космической державы", - указал он. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 02.11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли, через 5 суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой 100 км. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
https://ria.ru/20230810/kosmonavty-1889183679.html
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россия, луна, китай, в мире, космос - риа наука
Россия, Луна, Китай, В мире, Космос - РИА Наука
Россия сохраняет статус великой космической державы, заявили в Китае

Эксперт Цянь Лиянь: Россия сохраняет статус великой космической державы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
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ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости. Россия запуском автоматической станции "Луна-25" продемонстрировала, что она по-прежнему остается великой космической державой, несмотря на все испытываемые в настоящий момент трудности, заявил РИА Новости в пятницу заявил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь.
Эксперт отметил, что соперничество Советского Союза и США в исследованиях и полетах на Луну было одним из важных составляющих противостояния двух держав в период холодной войны.
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По его словам, "сегодняшняя Россия уже не та (страна), которой был тогдашний Советский Союз, она действительно сталкивается с многочисленными трудностями, но, судя по тому, как Россия заново восстанавливает свой путь в космосе, речь идет не столько о восстановлении амбиций великой державы, но в большей степени о том, что взор российского руководства не заблокирован нынешними трудностями, такими как украинский конфликт, а по-прежнему направлен вдаль".
«
"Запуск исследовательского аппарата на Луну — это не только дорогостоящая задача, это также связано и с прошлой технической подготовкой. Очевидно, что сегодня Россия вряд ли собрала такой зонд из того, что было создано по старым советским технологиям того времени, непременно были использованы новые технологии, а значит, Россия по-прежнему демонстрирует свой статус великой космической державы", - указал он.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 02.11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли, через 5 суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой 100 км.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
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