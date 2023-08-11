https://ria.ru/20230811/rossiya-1889568933.html

Россия сохраняет статус великой космической державы, заявили в Китае

Россия сохраняет статус великой космической державы, заявили в Китае - РИА Новости, 11.08.2023

Россия сохраняет статус великой космической державы, заявили в Китае

Россия запуском автоматической станции "Луна-25" продемонстрировала, что она по-прежнему остается великой космической державой, несмотря на все испытываемые в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:02

2023-08-11T15:02

2023-08-11T15:02

россия

луна

китай

в мире

космос - риа наука

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ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости. Россия запуском автоматической станции "Луна-25" продемонстрировала, что она по-прежнему остается великой космической державой, несмотря на все испытываемые в настоящий момент трудности, заявил РИА Новости в пятницу заявил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь. Эксперт отметил, что соперничество Советского Союза и США в исследованиях и полетах на Луну было одним из важных составляющих противостояния двух держав в период холодной войны. По его словам, "сегодняшняя Россия уже не та (страна), которой был тогдашний Советский Союз, она действительно сталкивается с многочисленными трудностями, но, судя по тому, как Россия заново восстанавливает свой путь в космосе, речь идет не столько о восстановлении амбиций великой державы, но в большей степени о том, что взор российского руководства не заблокирован нынешними трудностями, такими как украинский конфликт, а по-прежнему направлен вдаль". "Запуск исследовательского аппарата на Луну — это не только дорогостоящая задача, это также связано и с прошлой технической подготовкой. Очевидно, что сегодня Россия вряд ли собрала такой зонд из того, что было создано по старым советским технологиям того времени, непременно были использованы новые технологии, а значит, Россия по-прежнему демонстрирует свой статус великой космической державы", - указал он. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 02.11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли, через 5 суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой 100 км. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

https://ria.ru/20230810/kosmonavty-1889183679.html

https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html

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россия, луна, китай, в мире, космос - риа наука