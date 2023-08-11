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"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Красноярск 20 августа

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Красноярск 20 августа - РИА Новости, 11.08.2023

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Красноярск 20 августа

Российская авиакомпания "Аэрофлот" выполнит 20 августа ретрорейс SU1486/1487 по маршруту Москва — Красноярск — Москва. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T20:23

2023-08-11T20:23

2023-08-11T20:23

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МОСКВА, 11 авг - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" выполнит 20 августа ретрорейс SU1486/1487 по маршруту Москва — Красноярск — Москва. Полет будет совершен на широкофюзеляжном лайнере Airbus A330. Для пассажиров воссоздадут атмосферу авиаперелетов середины ХХ века. Регистрация в аэропорту пройдет на выделенных стойках со специальными заставками на информационных экранах. Пассажирам выдадут багажные бирки в стиле ретро. На бортпроводниках будет униформа "new look", отшитая по историческим образцам начала 1980-х. В полете путешественникам предложат напитки и бортовое питание с классическими рецептами того времени. В классе Бизнес пассажиров ждет специальное стилизованное меню и винная карта. Партнер "Аэрофлота" — кондитерская фабрика "Верность качеству" предоставит каждому путешественнику сладкие подарки. Желающие смогут отправить открытку "Авиапочтой" прямо с борта самолета. Все пассажиры получат сувениры: сертификат о перелете и уникальный коллекционный значок с символикой ретрорейса Москва — Красноярск — Москва. В аэропорту Красноярска в этот день запланирована праздничная программа, посвященная встрече ретрорейса и Дню воздушного флота. Серия рейсов в стиле ретро — проект, посвященный 100-летию крупнейшего российского авиаперевозчика. "Путешествия во времени" с "Аэрофлотом" вызвали живой интерес и получили положительный отклик любителей авиации. Ранее авиакомпания совершила исторические рейсы в Сочи, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Красноярск стал новым направлением для ретрорейса неслучайно, как одно из ключевых и самых востребованных направлений "Аэрофлота". В 2021 году авиакомпания открыла в Международном аэропорту имени Д.А. Хворостовского сибирский хаб. До конца года запланировано еще несколько ретрорейсов. Итогом акции станет награждение пассажиров, которые совершили три и более перелетов на разных ретрорейсах. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы