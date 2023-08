Группа Russ оценила эффективность рекламы в бизнес-центрах

https://ria.ru/20230811/reklama-1889541038.html

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Группа Russ провела масштабную оценку эффективности рекламных носителей бизнес-центров, сообщает пресс-служба Группы Russ. По оценке Группы, анализ проводимых исследований показал, что бизнес-центры как рекламные площадки, сегодня вызывают большой интерес не только у крупных брендов, но и являются частью охватных кампаний для обеспечения доступа к высокодоходной аудитории. Также свою эффективность показывает реклама локальных компаний, находящихся в непосредственной близости к площадке бизнес-центра. Согласно собственной аналитике Russ, число работающих в БЦ вернулось к показателям допандемийных годов и показывает планомерный рост. Рекламодатели все чаще включают индор локации в систему кросс-канального размещения в ООН. Благодаря результатам исследования у рынка появилась возможность рассчитать показатель OTS (opportunity to see) - число потенциальных контактов аудитории и GRP (gross rating point) - рейтинг рекламного носителя, где вычисляется процент контактов аудитории 18+ с рекламным сообщением. В изучении эффективности рекламных носителей участвовало более чем 170 конструкций оператора в бизнес-центрах Москвы и Санкт-Петербурга (128 - Москва, 48 - Санкт-Петербург). "Основной целью исследования стало обеспечение инвентаря в БЦ привычными рынку показателями, оценивающими каждую рекламную поверхность и необходимыми при планировании размещения рекламы в разных сегментах ООН (все виды рекламы, которые люди видят вне стен своего дома). Единая методология помогает сравнивать рекламные локации друг с другом и подбирать наиболее эффективные адресные программы", - рассказал коммерческий директор Группы Russ Борис Пешняк. Анализ эффективности был проведен экспертами Группы Russ совместно с исследовательской компанией Admetrix. В измерении были задействованы традиционные данные подсчета аудитории, показатели интернет-платформы и телеком-оператора: расположение, факторы обзора, размер рекламной конструкции. "Результаты исследования доступны рынку в стандартных медийных метриках - OTS, GRP, в том числе для различных блоков вещания на цифровых носителях, которые позволяют рекламодателям и агентствам перейти от значений трафика (или так называемой "проходимости") к стандартным показателям, используемым во всех каналах Out- of-home (вне дома) (OOH)", - комментирует представитель компании Admetrix. Группа Russ — одна из крупнейших в России компаний, которая соединяет бренды и их аудиторию с помощью всех форматов out-of-home рекламы. Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 76 городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в городах Московской области, размещает рекламу в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, в поездах и на вокзалах РЖД и аэропортах Пулково, Внуково, Сочи, Владивостока и Южно-Сахалинска. Суммарный охват наших рекламных конструкций — более 85 миллионов человек в месяц.

