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В Новой Зеландии выпустили доклад с обвинениями в адрес Ирана, России и КНР - РИА Новости, 11.08.2023
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10:54 11.08.2023 (обновлено: 11:58 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/razvedka-1889466321.html
В Новой Зеландии выпустили доклад с обвинениями в адрес Ирана, России и КНР
В Новой Зеландии выпустили доклад с обвинениями в адрес Ирана, России и КНР - РИА Новости, 11.08.2023
В Новой Зеландии выпустили доклад с обвинениями в адрес Ирана, России и КНР
Разведслужба Новой Зеландии (NZSIS) впервые опубликовала открытый доклад с оценками угроз, среди которых названо "иностранное вмешательство" со стороны Китая,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:54
2023-08-11T11:58
в мире
россия
новая зеландия
китай
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Разведслужба Новой Зеландии (NZSIS) впервые опубликовала открытый доклад с оценками угроз, среди которых названо "иностранное вмешательство" со стороны Китая, Ирана и России, сообщило в пятницу радио RNZ. Основными вызовами для себя Новая Зеландия считает глобальную конкуренцию, падение общественного доверия, технические инновации и глобальную экономическую нестабильность. "Лишь небольшое число государств причастно к вмешательству против Новой Зеландии, но некоторые делают это столь настойчиво и могут нанести значительный вред. Этот доклад подчеркивает активность трех стран в особенности: КНР, Исламской Республики Иран и России", - отмечает новозеландская разведка. Неделю назад правительство Новой Зеландии опубликовало новую оборонную стратегию, в которой также выражена настороженность по поводу Китая и России. В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России "вероятно воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов". Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.
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в мире, россия, новая зеландия, китай
В мире, Россия, Новая Зеландия, Китай
В Новой Зеландии выпустили доклад с обвинениями в адрес Ирана, России и КНР

Разведка Новой Зеландии заявила об угрозах вмешательства Китая, Ирана и России

© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Разведслужба Новой Зеландии (NZSIS) впервые опубликовала открытый доклад с оценками угроз, среди которых названо "иностранное вмешательство" со стороны Китая, Ирана и России, сообщило в пятницу радио RNZ.
Основными вызовами для себя Новая Зеландия считает глобальную конкуренцию, падение общественного доверия, технические инновации и глобальную экономическую нестабильность.
"Лишь небольшое число государств причастно к вмешательству против Новой Зеландии, но некоторые делают это столь настойчиво и могут нанести значительный вред. Этот доклад подчеркивает активность трех стран в особенности: КНР, Исламской Республики Иран и России", - отмечает новозеландская разведка.
Неделю назад правительство Новой Зеландии опубликовало новую оборонную стратегию, в которой также выражена настороженность по поводу Китая и России.
В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России "вероятно воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов".
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.
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