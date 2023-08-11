https://ria.ru/20230811/razvedka-1889466321.html

В Новой Зеландии выпустили доклад с обвинениями в адрес Ирана, России и КНР

В Новой Зеландии выпустили доклад с обвинениями в адрес Ирана, России и КНР - РИА Новости, 11.08.2023

В Новой Зеландии выпустили доклад с обвинениями в адрес Ирана, России и КНР

Разведслужба Новой Зеландии (NZSIS) впервые опубликовала открытый доклад с оценками угроз, среди которых названо "иностранное вмешательство" со стороны Китая,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:54

2023-08-11T10:54

2023-08-11T11:58

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Разведслужба Новой Зеландии (NZSIS) впервые опубликовала открытый доклад с оценками угроз, среди которых названо "иностранное вмешательство" со стороны Китая, Ирана и России, сообщило в пятницу радио RNZ. Основными вызовами для себя Новая Зеландия считает глобальную конкуренцию, падение общественного доверия, технические инновации и глобальную экономическую нестабильность. "Лишь небольшое число государств причастно к вмешательству против Новой Зеландии, но некоторые делают это столь настойчиво и могут нанести значительный вред. Этот доклад подчеркивает активность трех стран в особенности: КНР, Исламской Республики Иран и России", - отмечает новозеландская разведка. Неделю назад правительство Новой Зеландии опубликовало новую оборонную стратегию, в которой также выражена настороженность по поводу Китая и России. В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России "вероятно воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов". Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Китай также отвергал причастность к кибератакам, называя такие обвинения политическим фарсом.

https://ria.ru/20230728/aukus-1886784679.html

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новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, новая зеландия, китай